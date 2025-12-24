快訊／18歲爽領百萬！郭國文推國家級「轉大人ETF」 政府幫存第一桶金
財經中心／師瑞德報導
民進黨立委郭國文今（24）日拋出「轉大人ETF」大福利，主張由政府與家長共同提撥，長期投資ETF滾出複利，助兒童18歲時擁有百萬「第一桶金」。投信公會理事長尤昭文力挺效益驚人；學者蔡維哲則建議參考川普帳戶與私校退撫機制，採分級投資與稅負誘因。國發會允諾納入少子女化對策2.0研議，郭國文強調政策不排富，是給下一代最棒的聖誕禮物。（）
面對台灣日益嚴峻的少子化國安危機，傳統的生育津貼是否已經遇到瓶頸？民進黨立委郭國文於今（24）日召開記者會，在聖誕節前夕拋出一項具備跨時代意義的政策構想：「轉大人ETF」。他主張生養小孩不應只是家庭的沈重負擔，更是國家的責任，建議由政府與家長共同提撥資金，透過長期投資ETF的複利效應，讓每一位台灣兒童在年滿18歲時，都能擁有一筆約新台幣100萬元的「第一桶金」，作為未來求學、創業或成家立業的堅實基礎，這項提案也被視為送給台灣下一代最務實的聖誕禮物。
打破撒幣迷思！郭國文：將「支出」轉為「投資」國力
郭國文在會中直言，雖然政府近年來大力推動「0到6歲國家一起養」，投入的預算翻了三倍之多，但現行政策多屬於「消費型」的養育補貼，錢花完就沒了。為了讓孩子成年後更有能力面對社會挑戰，國家政策思維必須進行典範轉移，從單純的「預算支出」轉向「長期投資」。他具體描繪了「轉大人ETF」的運作藍圖，參照台灣股市過去長期平均約10%的實質報酬率，若政府每月提撥1,200元、家長也相對提撥1,200元，從孩子出生起持續投資至18歲，經過時間與複利的滾動，帳戶累積金額預估可達100萬元。
針對外界最關心的財政負擔問題，郭國文也提出了精算數據。若以涵蓋0到10歲約100萬名兒童計算，政府一年所需編列的預算約為144億元。他強調，這144億元不應被視為財政消耗，而是投資未來的國力，唯有孩子越多、經濟基礎越穩，國家的未來才會越強盛。
金融界力挺！尤昭文：槓桿效益驚人 紀律投資是關鍵
投信投顧公會理事長尤昭文則從金融專業角度，對此政策表達高度支持。他分析，長期持有現金在通膨環境下效率低落，而「轉大人ETF」這類政策具有極佳的「槓桿效應」，意即由政府拋磚引玉出一塊錢，家長跟著投入一塊錢，共同放大資產效益。他指出，這種兒童投資帳戶在國際上並非新鮮事，從英國的JISA、日本的NISA到新加坡的相關制度，都證明了這是成熟且有效的趨勢。尤昭文認為，這項政策最珍貴的價值在於「紀律」，透過長達18年的定期定額與時間分散，能有效降低市場波動風險，讓下一代真正享受到經濟成長的果實。
學界深度剖析！蔡維哲：比川普走得更前面 應引入民間活水與分級制
文藻外語大學副校長蔡維哲則從國際視野出發，高度肯定郭國文委員的提案具備前瞻性。他指出，美國總統當選人川普近期雖然也拋出類似的兒童帳戶計畫，但郭委員的構想其實更早提出，兩者可謂英雄所見略同。蔡維哲深入剖析美方政策亮點，建議台灣應效法其「稅負誘因」機制，透過稅收優惠鼓勵家長與企業額外提撥資金；同時設定嚴格的「正向用途限制」，規定資金提領後必須用於求學、購屋或創業等特定用途，若揮霍使用則取消優惠，藉此確保資金能真正轉化為青年發展的動力。
此外，蔡維哲也特別強調「公私協力」的重要性。他舉例，美國的計畫允許企業與慈善家捐贈，像是知名避險基金橋水聯合創辦人雷·達利歐（Ray Dalio）便響應捐出62億美元，讓龐大的民間資金成為政策助力。反觀台灣現行衛福部的「兒少發展帳戶」，不僅僅針對經濟弱勢，且資金多存放於定存，年報酬率僅約1.7%，在通膨時代難以滾出財富。因此，他強烈呼籲政策應導入資本市場運作，才能真正發揮複利效果。
《三立新聞網記者》近一步提問，針對投資標的選擇與風險控管議題，蔡維哲提出了具體的執行建議。他認為未來的運作機制無須從零開始，可參考現行「私校退撫基金」的成熟模式，設計出分級的投資組合平台。例如，對於風險承受度較低或偏好穩健的家庭，可以提供保證兩年定存利率的「保守型」選項；而對於願意追求長期成長的家庭，則提供連結ETF的「積極型」組合。透過這種分級制度，既能保障本金安全，又能保留資產增值的空間，讓家長能根據自身狀況做出最合適的選擇。
郭國文定調：不設排富條款、弱勢更要幫
《三立新聞網記者》關注此政策是否會設定「排富條款」，以及對於經濟弱勢家庭無力相對提撥時該如何處理？對此，郭國文態度堅定地表示，「轉大人ETF」的初衷是鼓勵生育，而生養小孩本來就是國家的責任，因此他從未考慮設定排富門檻，主張讓所有家庭都能受惠。對於中低收入戶或無力負擔提撥的家庭，郭國文認為國家反而應該給予更多補助，甚至全額協助，以達到「濟貧」與翻轉階級的效果。
國發會：將跨部會研議納入少子女化對策2.0
面對產官學界的呼籲，國發會專門委員郭傳偉回應，由於涉及層面廣泛，行政院目前已由政務委員督導跨部會小組。對於「轉大人ETF」從儲蓄轉型為投資、並引入資本市場的構想，國發會將與衛福部、金管會、財政部等單位共同研議。郭傳偉坦言，郭委員的提案補足了現行政策中「成年後經濟支持」的缺口，且強調公私協力，與政府目前希望擴大民間參與的方向一致，未來將在「少子女化對策計畫2.0」的架構下審慎評估。
郭國文總結，期許「轉大人ETF」能成為送給全台灣小朋友最棒的聖誕禮物，這不是短暫的糖果玩具，而是能陪伴他們面對未來挑戰、提升生命質感的長期支持，讓台灣的下一代在起跑點上就能擁有足夠的底氣。
