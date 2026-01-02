快訊／18縣市低溫特報！恐跌破10度以下 一路冷到明晚

氣象署今日（2日）上午10時56分發布最新低溫特報。（示意圖／Pixabay）





氣象署於今日（2日）上午10時56分發布最新低溫特報。受強烈大陸冷氣團影響，全台各地氣溫明顯偏低，局部地區有發生10度以下氣溫的機率。

氣象署提醒，自今日上午起至明日（3日）晚上，部分地區可能出現持續10度左右或以下的低溫，民眾務必加強保暖防範。

北部與宜苗列橙色燈號 需防範持續性寒冷天氣

根據氣象署最新燈號分布，共有8個縣市列為「橙色燈號（非常寒冷）」，分別為：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣。上述地區在特報期間內，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，屬於低溫預警等級較高的區域。

黃色燈號涵蓋範圍廣 10縣市留意寒冷氣溫

此外，氣象署針對另外10個縣市發布「黃色燈號（寒冷）」，包括：臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣及金門縣。這些地區亦有10度以下氣溫發生的機率，提醒中南部與離島民眾，低溫範圍已擴大，不可掉以輕心。

廣告 廣告

這波冷氣團可以說是入冬以來目前最強的一波，北市消防局統計，從元旦至今天上午10點，共計有5人疑似因為天氣太冷無呼吸心跳送醫救治，其中2人不幸身亡。

更多東森新聞報導

跨年倒數！「國師」唐綺陽曝12星座2026年運勢走向

2026年4生肖犯太歲！命理師點名他：恐車禍血光之災

築間、50嵐都入列！「農藥超標」5名店遭點名

