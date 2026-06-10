快訊／18縣市豪、大雨特報 氣象署曝今天這時降雨趨緩

記者李鴻典／台北報導

提高警覺！氣象署持續在今（10）天08:20發布豪雨特報指出，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，10日臺東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。

氣象署持續在今（10）天08:20發布豪雨特報。（圖／翻攝自氣象署官網）

影響時間：10日白天

＊豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、臺東縣

＊大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣山區

廣告 廣告

氣象署持續在今（10）天08:20發布豪雨特報。（圖／翻攝自氣象署官網）

氣象署說，今天（10日）白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲，而低窪地區應注意積淹水的現象，外出請小心安全；下半天起隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小；氣溫方面，臺灣北部及宜花高溫約25至27度，中南部及臺東為28、29度左右，各地低溫約23至26度。

更多三立新聞網報導

見傅子純遺容崩潰！高欣欣哭喊「搞什麼東西呀」 曝遺孀現況惹鼻酸

一度跳水2000點恐慌再現！台指期收盤狂殺799點 站回43800大關

傅子純發病24小時驟逝 父慟曝離世前2天最後通話「不舒服都沒說」

超商水果盒到底都是誰在買？！ 全家全說了：一年創6億業績

