快訊／19年前南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬 主嫌李泰安服刑期滿返家

社會中心／陳佳鈴報導

當年因共同殺人罪遭判刑13年的主嫌李泰安，今年5月期滿服刑完畢，已悄然出獄返家。（圖／資料照）

19年前震驚全台的南迴線「搞軌殺妻詐保案」近日再次受到關注！當年因共同殺人罪遭判刑13年的主嫌李泰安，今年5月期滿服刑完畢，已悄然出獄返家。此案曾引發全國高度震撼，不僅造成列車翻覆、乘客傷亡，更暴露加害人為詐領高達7100萬元保險金，不惜破壞鐵軌、毒殺弟媳的駭人手法。

2004至2005年間，台鐵南迴線多次出現軌道遭人為破壞，列車傾覆的事件頻仍。2006年3月17日，台鐵96次莒光號行經屏東枋山—內獅路段彎道時再度翻覆，多節車廂滑落山坡，造成乘客陳姓女子重傷不治，兩名台鐵員工受傷，檢警因而大動作展開調查。

專案小組發現，死者為李泰安的弟媳。其弟李雙全與第三任妻子陳女婚後婚姻不睦，早於2005年便動念謀害妻子詐領保險金，甚至購買蛇毒粉、勘查鐵道。但第一任共犯臨陣退縮後，李雙全竟拉攏哥哥李泰安共同犯案。

兩人於2006年安排陳女搭乘96次列車，事前讓她服下安眠藥，再由李泰安前往預定地點破壞軌道。列車出軌後，李氏兄弟將昏迷的陳女安置於翻覆車廂附近，佯裝受難者。翌日陳女送醫後甦醒，李雙全竟再潛入加護病房，將混有藥物的液體注入點滴，最終導致她中毒休克身亡。

陳女送醫後甦醒，她的丈夫李雙全竟再潛入加護病房，將混有藥物的液體注入點滴，最終導致她中毒休克身亡。（圖／資料照）

案發後，李雙全疑畏罪在台東老家自縊，而李泰安於2006年遭起訴，歷經十年訴訟、四度更審，2016年以共同殺人罪判刑13年定讞。服刑期間因案情重大，他多次申請假釋皆遭駁回，直至今年5月因計算縮刑期滿獲釋，目前人已經刑滿返家，該起19年前台灣司法史上最駭人聽聞的「搞軌謀殺」案，如今因主嫌刑滿出獄重新回到社會，也被人們再度憶起。

