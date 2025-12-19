快訊／19歲男騎車自摔撞樹亡 女友聽見巨響回頭…當場崩潰痛哭

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台中市南屯區黎明路一段昨（18）日深夜11時25分發生一起死亡車禍。一名19歲林姓男子與涂姓女友分別騎乘2輛機車外出，涂女另載著弟弟，3人準備前往沙鹿區找朋友。行經該路段時，騎在前方的涂女突然聽見後方傳來巨大撞擊聲，立刻停車回頭查看，卻驚見男友倒臥路旁、動也不動，當場嚇得放聲大哭。

台中市南屯區黎明路一段昨（18）日晚間11時25分發生一起死亡車禍。（圖／資料照）

警消獲報趕抵現場時，林男已無呼吸心跳（OHCA），現場可見大量擦撞痕跡及血跡。救護人員立即將人送往大慶中山醫院搶救，但仍宣告不治。警方研判，林男疑因車頭重心不穩，機車偏右擦撞人行道邊緣石後自摔，再撞上路樹，造成嚴重傷勢。

警方指出，林男持有機車駕照，事故發生時有配戴安全帽，經家屬同意抽血檢驗，結果顯示並無酒精反應，現場也未發現毒品跡證，無刑案紀錄。目睹整起事故的涂女情緒潰堤，癱坐路旁痛哭，弟弟則在一旁無助打電話求援。

