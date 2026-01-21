快訊／19：47規模4.4地震！10縣市有感 最大震度2級
記者蔣季容／台北報導
地牛翻身！中央氣象署表示，今（21）日19時47分發生芮氏規模4.4地震，震央即在宜蘭縣政府東北方 8.1 公里 ，位於宜蘭縣壯圍鄉，地震深度78.9公里，最大震度2級。
各地震度級
宜蘭縣地區最大震度 2級
台北市地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 1級
花蓮縣地區最大震度 1級
新竹市地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
台中市地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
