快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！暫停夜搜 明早續尋2名台灣旅客

日本熊本縣阿蘇市觀光直升機失聯事故，搜尋行動將於明（21）日上午7點30分重啟，重點鎖定機上2名台灣旅客。警方與消防單位今（20）日晚間表示，受限天候與能見度，已在傍晚6點結束夜間搜索，待（21日）天亮後上午7點30分再度啟動搜索。

日媒報導指出，救難人員下午已在阿蘇中岳第一火山口東北坡發現失聯直升機殘骸。（圖／翻攝Ｘ平台）

日媒報導指出，救難人員下午已在阿蘇中岳第一火山口東北坡發現失聯直升機殘骸，經序號比對確認身分，但機體嚴重毀損、地勢陡峭，加上濃霧干擾，暫時難以靠近。相關單位評估夜間行動風險後，決定撤離現場，集中人力與裝備，於明晨再度展開地面與山區搜索。

消防部門說明，直升機於上午10點52分自阿蘇卡德利動物樂園起飛，原定僅進行約10分鐘的市區觀光飛行，卻遲未返航，其中一名乘客手機更發出「撞擊通知」，定位顯示在中岳火山口附近。現場目擊人員則回憶，上午11點左右曾聽見巨響，但當時霧氣濃重，無法判斷狀況。

營運公司「匠航空」指出，機上共有64歲日籍男性飛行員與41歲男性、36歲女性台灣遊客。熊本縣知事木村敬表示，已確認乘客來自台灣，將與台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處保持聯繫，並在明日搜索行動中提供必要協助。

