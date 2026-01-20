快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的手機甚至發出「撞擊通知」，地點位在中岳火山口附近，消防部門與山區救難隊已出動搜尋。跟據日本媒體最新報導，下午4點多已在阿蘇中岳第一火山口東北坡發現了直升機墜毀的殘骸，經序號確認就是失蹤的直升機，機身已嚴重毀損，難以靠近。

跟據日本媒體最新報導，下午4點多已在阿蘇中岳第一火山口東北坡發現了直升機墜毀的殘骸，經序號確認就是失蹤的直升機，機身已嚴重毀損，難以靠近。（圖／翻攝「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YT）

當地消防部門指出，這架直升機於今日上午10點52分從阿蘇卡德利動物樂園起飛，原定在市區上空飛行10分鐘，沒想到直升機卻遲遲未返回，其中一名乘客的手機更發出「撞擊通知」，地點位在中岳火山口附近，但消防局嘗試回撥電話卻未能接通。一名負責監看火山口附近禁行區域的60多歲員工表示：「上午11點左右，我們聽到一聲巨響。但當時霧很大，我們看不清發生了什麼。」

廣告 廣告

直升機營運公司「匠航空」人員表示，機上共有3人，包括64歲日籍男飛行員，及2名台灣遊客，分別為41歲男性與36歲女性。根據日本媒體報導，該飛機是美製Robinson R44型，營運公司人員指出，今天上午飛行前檢查未發現任何異常，事發當時正執行第3次飛行。據悉，該飛行員擁有40多年的飛行經驗，相當資深。

當地消防部門與山區救難隊已出動約50人搜尋直升機。熊本縣知事木村敬指出，根據掌握的消息，2名乘客是台自台灣，「我們將聯繫台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處，並提供一切必要的協助。」

更多FTNN新聞網報導

快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！身分曝光 日警：火山口北側發現疑機身物體

快訊／載1男1女2台灣遊客 熊本阿蘇觀光直升機「疑受衝擊」失聯

飛新加坡旅客請注意！護照快過期或簽證未過 1/30起直接拒絕登機

