快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！身分曝光 日警：火山口北側發現疑機身物體

日本熊本縣阿蘇市驚傳直升機失聯！一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的手機甚至發出「撞擊通知」，地點位在中岳火山口附近，消防部門與山區救難隊已出動搜尋。據日本媒體報導，機上3人包括飛行員和2名台灣籍遊客，2名台人分別為41歲男性與36歲女性。而最新消息指出，警方在火山口北側「目視確認發現類似直升機機身的物體」。

一架從日本阿蘇市「卡德利動物樂園」起飛的直升機驚傳失聯，機上載有2名台灣籍遊客。（圖／阿蘇卡德利動物樂園官網）

當地消防部門指出，這架直升機於今日上午10點52分從阿蘇卡德利動物樂園起飛，原定在市區上空飛行10分鐘，沒想到直升機卻遲遲未返回，其中一名乘客的手機更發出「撞擊通知」，地點位在中岳火山口附近，但消防局嘗試回撥電話卻未能接通。當地消防部門與山區救難隊已出動搜尋。

直升機營運公司人員表示，機上共有3人，包括64歲日籍男飛行員，及2名台灣遊客，分別為41歲男性與36歲女性。根據日本媒體報導，該飛機是美製Robinson R44型，營運公司人員指出，今天上午飛行前檢查未發現任何異常，執行了3次飛行。據悉，該飛行員擁有40多年的飛行經驗，相當資深。

熊本縣知事木村敬指出，根據掌握的消息，2名乘客是台自台灣，「我們將聯繫台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處，並提供一切必要的協助。」

