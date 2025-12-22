快訊／2老校退場！同濟高中核定解散 大成高中董事會重組

記者柯美儀／台北報導

教育部退審會通過嘉義同濟中學解散、大成高中重新組織董事會名單。（圖／資料照）

教育部今（22）日召開「第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第9次會議，會中審議並通過嘉義縣私立同濟高級中學學校法人解散案，以及苗栗縣私立大成高級中學重新組織董事會名單，持續推動私立學校退場機制。

教育部說明，同濟高中已於專案輔導期間停辦，學校法人依《私立高級中等以上學校退場條例》向教育部報請核定解散。本次會議出席委員人數已達全體委員三分之二，經審議後無異議通過，同意核定該校學校法人解散。後續，學校法人須依退場條例第21條第2項及第3項規定，辦理清算及賸餘財產歸屬事宜。

此外，專案輔導學校大成高中目前已停止全部招生。教育部指出，依退場條例第14條及「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」第5條規定，會議也審議並通過該校學校法人重新組織董事會名單。

