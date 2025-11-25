快訊／20多歲中國男「關西機場墜樓亡」 懸吊外牆、見警方後自行鬆手

中國男子在關西機場墜樓身亡。圖為關西機場。陳泓儒攝



據日本媒體今天（11/25）報導，今天下午在關西機場，一名20多歲中國籍男子墜樓身亡，據悉，這名男子原本在建築邊緣，看到警方接近後，自行鬆手而墜落。

據關西電視台報導，今天下午2時30分左右，在大阪府泉佐野市的關西國際機場第一航廈，一名來日本旅遊的20多歲中國籍男子，坐在4樓外側邊緣的矮牆上。

現場民眾目擊男子的危險舉動，向警方通報：「有名男子看起來快掉下去了」。

據悉，男子坐下的位置，就面向道路的方向，在計程車與巴士接送旅客的區域外側，他的雙腳成懸空狀態。

警方緊急趕赴現場，但當男子看到巡邏車時，從坐姿轉為懸吊姿勢，警員跑近牆邊，試圖將他拉上來，但男子自行鬆手，先墜落至2樓的屋簷，再彈落至1樓。

現場人員迅速將男子送醫，最終仍不治身亡。

報導指出，男子是與母親一同來日本旅行，詳細狀況仍在調查中。

