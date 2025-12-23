快訊／20歲男按緊急鈕：高雄捷運有炸彈客！警凌晨衝台南逮人 檢聲押

記者林昱孜／高雄報導

20歲李男惡意謊報高捷有炸彈客，警方立即組成專案小組，到台南逮人。（圖／翻攝畫面）

張文血洗台北車站、中山商圈引起大眾恐慌，全台出現模仿效應。22日晚間，李姓嫌犯（20歲）在高雄捷運站接連按觸緊急電話警鈴、緊急按鈕，並謊稱「有炸彈客」。經高捷確認為惡意謊報後立即通報檢警，橋頭地檢署立即指揮偵辦，並於台南拘提李嫌到案，檢方訊後已向法院聲請羈押。

李男在捷運巨蛋站按緊急電話警鈴，謊稱有「炸彈客」。（圖／翻攝畫面）

從事服務業的李男於22日晚間，在捷運紅線「巨蛋站」內，惡意按觸緊急電話警鈴，謊報現場有炸彈客，隨後搭乘列車抵達捷運紅線「左營站」後，再次按下緊急按鈕後，逃離出站。高雄捷運公司當下如臨大敵，緊急進行查證，事後發現李男刻意惡作劇，立即通報檢警。

李男犯案後逃往台南，凌晨遭警方查獲帶回，檢方複訊後向法院提出聲押。（圖／翻攝畫面）

橋頭地檢署與警方立即組成專案小組偵辦，循線調查李男在犯案後北上前往台南，於23日凌晨將人拘提到案，經檢察官複訊後，認被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪之嫌疑重大，有逃亡、反覆實施等羈押原因，且有羈押之必要，向法院聲請羈押。

