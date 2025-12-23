快訊／20歲男「凍未條」按緊急鈕…謊報：高雄捷運有炸彈客！裁定羈押

記者林昱孜、簡榮良／高雄報導

模仿犯就是這麼多！1219北捷隨機殺人案，釀4死11傷，全台掀起模仿效應。昨（22）日晚間，20歲無業李姓男子在高雄捷運站接連按觸緊急電話警鈴、緊急按鈕，並謊報「有炸彈客」，高捷如臨大敵，緊急查證，才發現被耍了。今（23）日凌晨李男在台南一家24小時漫畫店落網，他供稱自己看到別人這樣做，「會凍未條！」，經檢察官複訊，涉犯恐嚇公眾等罪，法院下午17時45分裁定羈押。

20歲無業李姓男子在高雄捷運站接連按觸緊急電話警鈴、緊急按鈕，並謊報「有炸彈客」。（圖／翻攝畫面）

原本從事服務業的20歲李男，目前無業，22日晚間，在捷運紅線「巨蛋站」內，惡意按緊急電話警鈴，謊報現場有炸彈客，隨後搭乘列車抵達捷運紅線「左營站」後，故技重施，再次按下緊急按鈕，隨後逃離出站，轉搭火車逃亡台南。高捷當下如臨大敵，緊急查證，這才發現李男刻意惡作劇，立即通報檢警抓人。

李男在台南市區一間24小時營業的漫畫店落網。（圖／翻攝畫面）

專案小組調閱捷運站內及沿線監視器畫面後，迅速掌握李男行蹤，循線追查至台南市區一間24小時營業的漫畫店，於案發後3小時內將人拘提到案。李男供稱，因看到別人這樣做，「會凍未條！」，一時興起模仿，沒有實際放置爆裂物計畫。

經檢察官複訊後，認被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪之嫌疑重大，有逃亡、反覆實施等羈押原因，且有羈押之必要，向法院聲請羈押，橋頭法院於下午17時45分裁定羈押。

經檢察官複訊，涉犯恐嚇公眾等罪，法院下午17時45分裁定羈押。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

