快訊／2026年第一天傳憾事！竹東警「未到勤交接」魂斷寢室 死因待查

2026年第一天就傳憾事！新竹縣警察局竹東分局四組28歲周姓警務員，昨（31日）晚間9時許下班，但今日下午3時未到班交接勤務，同事前往宿舍查看時，發現周員躺於床上不動，救護人員到場時已經明顯死亡，死亡原因由已報請新竹地檢署檢察官相驗釐清中。

據了解，周員昨晚9時許結束勤務，便在分局寢室休息，原訂今天下午值日，但同事遲遲等不到人，前去寢室找人時，發現周員已經沒有呼吸心跳，且身體明顯僵硬，救護人員到場時確認死亡。

竹東分局表示，周員簽退實為晚間9時許，並無參與跨年勤務，寢室現場沒有明顯異狀，且周姓警務員衣著整齊，現場亦未發現有藥袋。死亡原因由已報請新竹地檢署檢察官相驗釐清中。

