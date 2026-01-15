快訊／2026廣達尾牙發錢了！豪撒7000萬獎金 林百里：AI大爆發

財經中心／師瑞德報導

全球AI代工龍頭廣達電腦（2382）今（15）日盛大舉辦2026年忘年會。受惠於AI伺服器強勁動能，廣達2025年交出亮眼成績單，年度營收較前年大增50%，再創歷史新高。董事長林百里感性致謝全體員工，在過去一年「大風大浪」的挑戰下團結不懈，並看好未來兩、三年將進入AI應用的「爆發成長期」。為犒賞員工，今年總獎金上看7,000萬元，最大獎現金30萬元，更主打「人人有獎」，現場氣氛嗨到最高點。

克服關稅與技術大戰 林百里：今年是應用爆發元年

董事長林百里在致詞時感嘆，過去一年是充滿挑戰的「大風大浪」。面對關稅大戰，廣達必須在美國、墨西哥、泰國之間靈活調度生產基地；技術層面更面臨AI模型不斷更迭的「應用大戰」，以及從氣冷轉向水冷的「超級電腦轉型戰」。

林百里強調，廣達憑藉超前研發與精準策略，滿足了客戶所有困難的要求，使2025年營收大增50%。展望未來，他直言：「去年是把超級電腦做起來，今年則要好好發揮功能，接下來就是AI應用爆發的時候。」 他看好廣達站在非常有優勢的位置，未來兩、三年都是高成長期。

廣達2026忘年會席開1,300桌，林百里宣布2025營收大增50%創紀錄，看好AI未來兩、三年進入「應用爆發期」。總獎金豪發7,000萬回饋員工，執行副總楊麒令預告2026將維持三位數高成長，資本支出預計翻倍，重心鎖定美、泰、墨擴產，訂單能見度直達2027年。（圖／記者師瑞德攝影）

梁次震勉勵爭取第一 楊麒令透露訂單能見度至2027

副董事長梁次震也對同仁表達深深感謝。他指出，廣達早在多年前就嗅到全球化的趨勢並提早佈局，雖有壓力，但這是衝破限制、邁向第一的必要過程。他勉勵大家保持健康、手牽手面對挑戰，把握大環境的力量繼續前行。

執行副總經理楊麒令在接受媒體聯訪時進一步證實，2026年營運仍將維持「非常高的成長」，訂單能見度已看至2027年。楊麒令透露，AI需求絕無泡沫化跡象，且隨著Data Center持續建置，甚至引發美國缺電等討論，可見AI已成「全民運動」。針對市場關注的NVIDIA次世代晶片，他指出隨著3月GTC大會揭曉Vera Rubin等新Roadmap，前景將會更清晰。

資本支出上修翻倍 擴產重心鎖定美國、泰國、墨西哥

因應三位數的成長動能，楊麒令表示廣達的產能必須「繼續往前衝」，2026年資本支出預計將較去年的200億元「翻倍（Double）」成長。擴產重心將全面開花，包括最關鍵的美國市場，以及泰國、墨西哥等基地都將同步擴張。

針對近期地緣政治引發的關稅與電力問題，楊麒令持審慎態度，表示會密切觀察川普政府對特定半導體祭出的稅收政策。他也強調，目前NVIDIA產品的受歡迎程度依然無人能敵，廣達在水冷式超級電腦（L10）等先進製造領域具有領先優勢。

巨星雲集人人有獎 廣達AI紅利全民共享

除了營運展望，晚會現場卡司也比照演唱會等級，邀請戴愛玲、宇宙人熱力開唱，最後由金曲歌王蕭敬騰壓軸獻藝。在AI伺服器已佔伺服器營收70%的強力支撐下，廣達今年不僅加碼總獎金，更展現對智慧醫療、AI PC及電動車零組件等新興領域的布局野心。林百里在台上不忘幽默預告：「今年要做得更好，再去加薪！」 引發台下員工如雷掌聲。

