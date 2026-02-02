快訊／2026拱天宮「白沙屯媽」北港進香8天7夜 4/12起駕日程1次看

記者潘靚緯／苗栗報導

拱天宮白沙屯媽祖進香日期，透過爐主擲筊宣布4月12日起駕，展開8天7夜進香之旅，於4月20號回宮。(圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書)

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖每年徒步往雲林縣北港朝天宮進香，是全台宗教盛事，今(2)日中午1點30分由值年爐主擲筊，經三聖筊後確認起駕時間為國曆4月12日(農曆2月26日)子時11時55分，於4月16日抵達北港，進火時程在4月17日子時12時10分，回宮則訂在4月20日16時10分。廟方指出，今年8天7夜的進香之旅有別以往，特別的是「爐主媽」也會跟著一起前往北港進香。

拱天宮白沙屯媽祖擲筊進香日程一次看，今年首度多一尊「爐主媽」跟著前往北港進香。(圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書)

白沙屯媽祖前往北港進香，跟隨的香燈腳人數屢創新高，去年更接近33萬人。白沙屯拱天宮今除了透過爐主擲筊，公布進香時程，同時也公布香燈腳的報名時間，從國曆3月11日開始報名，為期一個月時間，歡迎信眾踴躍參與一年一度的盛事。

