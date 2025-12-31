快訊／2026減稅新制元旦上路！財政部證實 這類人居然可完全不用繳稅

財經中心／李宜樺報導

2026年減稅新制元旦上路，財政部大幅調升多項扣除額，小資族有望免繳稅。租屋支出改為特別扣除額，對於異地生活的上班族來說，是新年最有感的理財大禮包。行動支付營業稅優惠延長，小規模商家成為受惠焦點。關鍵原物料與油品稅負下修，被視為政府穩定物價的重要防線。（圖／財政部提供）

2026年元旦即將迎來大紅包！隨著2025年進入倒數，許多小資族與家庭最關心的理財願望終於要實現。財政部正式宣布多項減稅新制將於新年上路，這次調幅堪稱近年來最有感，不論你是單身租屋族，還是上有老下有小的三代同堂，這波稅制大改版都將直接影響你的荷包，最高甚至能省下萬元稅金。

稅惠大紅包來了

根據最新公告，2026年報稅季將適用的新制中，最吸睛的就是「免稅額」與「標準扣除額」的全面調升。由於物價指數連動達到調整門檻，政府為了減輕民眾負擔，再次拉高課稅起點。對於剛步入職場的小資族來說，這意味著「免繳稅」的門檻再度提高。如果你年薪在一定基準以下，明年報稅時可能真的只需要「點點手指」確認，連一毛錢都不用繳，直接跟國庫說掰掰。

租屋族最有感

長期被生活費壓得喘不過氣的租屋族，這次也有福了！新制將「租金支出」從原先的列舉扣除額改為「特別扣除額」，且額度大幅拉高。這項轉變意義重大，過去如果你選了標準扣除額，就不能報租金，現在兩者可以同時並行，等於是政府直接幫你付了一部分的房租。再加上家中有幼兒或長輩的家庭，教育與長照扣除額的放寬，讓不少家庭直呼「這才是真的有感減稅」。

報稅細節藏金

理財專家提醒，雖然減稅利多齊發，但民眾仍要注意「排富條款」的限制。有些減稅項目針對高收入族群設有門檻，建議在跨年前先初步檢視自己的年度所得。如果想讓省下的稅金發揮最大效益，不妨趁現在規劃明年的理財配置。這場元旦啟動的減稅盛宴，不僅是全民的理財大事，更是守護荷包的權益。趕快把這份「懶人包」分享給親友，別讓自己的血汗錢白白流失，開開心心迎接平安健康的2026年！

