快訊／2026神卡降臨！台新街口「豬富卡」狂撒幣 新戶回饋衝破13.5%

財經中心／師瑞德報導

台新銀行與街口支付強強聯手，2026年推出全新「街口豬富卡」（圖）。主打權益免切換，精選通路享3.5%回饋；新戶申辦更享全年加碼，海外消費與機票回饋狂衝13.5%。備受期待的「繳費神卡」機制也強勢回歸，首季限時加碼最高可享5.15%回饋。（圖／街口支付提供）

迎接 2026 年消費新氣象，行動支付龍頭街口支付與台新銀行今日宣佈強強聯手，將雙方合作多年的聯名卡權益進行全面升級，並賦予其全新名稱為「街口豬富卡」。這張新卡不僅延續了卡友最喜愛的「免切換權益」與「無腦刷」核心特色，更將回饋場景從日常消費大幅延伸至娛樂、旅遊及生活繳費，主打一般消費享 1% 回饋無上限，搭配精選通路最高 3.5% 回饋，若加上新戶專屬的強勢加碼，全年最高回饋率將一舉衝上 13.5%，誓言成為 2026 年消費者錢包中必備的「致富神卡」。

廣告 廣告

新戶獨享全年禮遇 海外消費與機票回饋高達 13.5%

為歡慶全新「豬富卡」上市，台新銀行與街口支付祭出市場罕見的重磅禮遇。凡是於 2026年3月31日前透過指定連結申辦的新戶，將可享有長達一整年的專屬加碼權益。

新戶只要將卡片綁定街口支付、LINE Pay 或 icash Pay 等電子支付工具，或是進行海外線上線下消費及購買機票，就能在原有的基礎與精選通路回饋之上，額外獲得每月最高800元街口幣的 10% 加碼回饋。

這意味著，透過權益疊加機制，新戶在超商購物、出國旅遊或網購時，最高能享受到驚人的 13.5% 回饋，整年下來更有機會累積高達 9,600 元的街口幣，讓每一次的消費都轉化為實實在在的財富。

精選通路版圖擴大 旅遊一條龍服務筆筆享 3.5%

在既有的回饋基礎上，「街口豬富卡」於 2026 年全面擴張精選通路版圖，旨在讓卡友「天天刷都對」。不同於市面上許多信用卡需要複雜的權益切換，豬富卡堅持「免切換」的便利性，不論卡友是使用街口支付 App、實體卡，或是綁定 Apple Pay、Google Pay 消費，只要在精選通路消費皆可享 1% 基本回饋加上 2.5% 加碼，合計 3.5% 的街口幣回饋。

此次升級更進一步將觸角延伸至民眾的日常剛需，除了既有的百貨、外送與交通平台外，新納入了美廉社、聖德科斯等生活採買通路。針對後疫情時代的旅遊熱潮，豬富卡也打造了完整的「旅遊一條龍」回饋生態圈，範圍涵蓋訂房網、訂票平台如 Klook 與 KKday，更擴及出國必備的 eSIM 服務、機場接送與停車，甚至包含日本 PayPay 的掃碼支付，讓卡友從行前準備到國外消費都能輕鬆累積 3.5% 回饋。

傳說級「繳費神卡」強勢回歸 首季限時回饋衝破 5%

回應廣大卡友對於帳單繳費回饋的熱切期待，過去備受推崇的繳費回饋機制將在 2026 年於豬富卡上強勢回歸。未來卡友只要透過街口支付 App 的繳費專區並使用豬富卡扣款，即可享有 0.15% 的無上限回饋；若當月繳費金額累積達到指定門檻，系統將再加碼 2% 回饋，合計最高可達 2.15%，並以「街口券」形式發放，可於全台 7-ELEVEN 折抵使用。

值得一提的是，為慶祝新卡名登場，官方特別在 2026 年第一季推出限時加碼活動。在一至三月期間，每月繳費達門檻的前一萬名卡友，將可再額外獲得 3% 回饋，使得單月繳費回饋率最高上看 5.15%，讓原本枯燥乏味的帳單繳費，瞬間變身為賺取回饋的小確幸，真正落實「怎麼刷都能富」的產品理念。

指定辦卡連結：https://www.taishinbank.com.tw/eServiceA/CreditCardAP/apply/index.jsp?pc=169

完整活動詳情：https://mkt.jkopay.com/event/taishincard2026

台新銀行與街口支付強強聯手，2026年推出全新「街口豬富卡」（圖）。主打權益免切換，精選通路享3.5%回饋；新戶申辦更享全年加碼，海外消費與機票回饋狂衝13.5%。備受期待的「繳費神卡」機制也強勢回歸，首季限時加碼最高可享5.15%回饋。（圖／街口支付提供）

台新銀行與街口支付強強聯手，2026年推出全新「街口豬富卡」（圖）。主打權益免切換，精選通路享3.5%回饋；新戶申辦更享全年加碼，海外消費與機票回饋狂衝13.5%。備受期待的「繳費神卡」機制也強勢回歸，首季限時加碼最高可享5.15%回饋。（圖／街口支付提供）

更多三立新聞網報導

沒買黃金在廁所哭暈！2025飆漲135% 明年換「白銀」接棒噴出

能源轉型變這樣？壓垮光電業！協會示警：外資嚇到啟動「千億撤資計畫」

北漂工程師快返鄉！擷發科高雄研發中心啟動 打造在地AI最強大腦

這裡有批「衛星」純度好高！法人點名這「4」顆 飛天甜甜價曝

