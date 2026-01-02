快訊／2026首波美股開盤！台積電ADR飆破4％ 強勢延續台股天價
財經中心／倪譽瑋報導
2026年美股首個交易日狀況如何？總體上有勞動市場強韌、聯準會（Fed）降息預期低；個股值得關注的有，晶圓代工龍頭台積電先前宣布，美國政府放行其南京廠出口管制，它在台股已創新高，美股的ADR表現會如何？今（2）日美股開盤，台積電ADR一度漲破4%。
美股4大指數在2025年12月31日全數收黑，如今10年期美債殖利率飆破4％，可見投資人對股市看法似乎較謹慎。另外，美國重要經濟數據「首次申請失業救濟人數」降至19.9萬人，勞動力市場表現優於預期，市場預估聯準會在2026年的首次降息可能不會在年初，芝商所FedWatch工具顯示，降息1碼機率低於15％。
個股方面消息，1日台積電表示，美國商務部已發給台積電南京廠年度出口許可，美方出口管制品項可供應至台積電南京廠，確保晶圓廠運營和產品交付不中斷；台積電（2330）在台股收1565元再創高，美股方面表現可關注。稍早特斯拉公布Q4交車年減可能達15%，被解讀為提前釋放財報利空。
美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌90.74點或0.19%、標普500指數上漲25.72點或0.38%、那斯達克綜合指數上漲211.01點或0.91%、費城半導體指數上漲260.06點或3.67%。
明星個股方面，輝達（NVDA）上漲5.17美元或2.77%；指標美股蘋果（AAPL）上漲1.89美元或0.70%。另外，台積電ADR（TSM）上漲12.23美元或4.02%，特斯拉（TSLA）上漲2.67美元或0.59%。
數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主
