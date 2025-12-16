快訊／23歲女清潔隊員被酒駕撞死！檢察官揭死因：下半身粉碎性骨折致死

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者林昱孜、吳泊萱／台南報導

台南市安平區今（16）日上午8時許發生奪命意外，一名23歲陳姓女清潔員隨垃圾車停在路邊執勤時，遭鄭姓男子酒駕開賓士車高速追撞，導致陳女被夾在兩車中間，當場死亡。台南地檢署下午完成相驗，初步認定陳女死因為下半身粉碎性骨折導致多重性外傷而死亡，目前肇事的鄭男仍在偵訊中，詳細事故發生原因仍有待釐清。

台南23歲陳姓女清潔隊員隨垃圾車執勤時，遭酒駕的賓士車高速追撞，因下半身粉碎性骨折，當場死亡。（圖／翻攝畫面）

回顧車禍發生經過，今日上午8時9分，23歲陳姓女清潔隊員隨垃圾車在安平區慶平路上執勤，正當陳女走回車後斗確認回收物狀況時，突遭後方一輛賓士車高速追撞，陳女當場被夾在兩車間，傷重死亡。而肇事的賓士車駕駛則是知名鹽酥鴨老闆48歲鄭傳吉，他被救出時腿部骨折、意識清楚，酒測值高達0.95毫克。

而當時的垃圾車駕駛就是陳女的男友，發現出車禍後，立刻衝向車尾查看狀況，發現女友被夾在兩車間失去生命跡象，急得拍打賓士車、焦急跺腳，但最終仍無法挽回女友性命，眼睜睜看著愛人枉死。

酒駕撞死清潔隊員，案件曝光震驚社會，台南地檢署於今日下午接獲警方報驗，立即派檢察官率同法醫到場相驗，初步認定陳女死亡原因為遭車輛撞擊致下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡。目前肇事駕駛鄭男仍在偵訊中，詳細肇事原因仍有待後續調查釐清。

