快訊/23:05宜蘭外海規模7強震 全台劇烈搖晃！各地初判4級以上
中央氣象署指出，今晚（12/27）23:05宜蘭縣政府東方32.3公里處，即臺灣東部海域，發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里。
根據消防署資訊，各地震度分別為：
宜蘭縣地區最大震度 4級
新北市地區最大震度 4級
花蓮縣地區最大震度 4級
臺北市地區最大震度 4級
基隆市地區最大震度 4級
桃園市地區最大震度 4級
新竹縣地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
新竹市地區最大震度 4級
苗栗縣地區最大震度 4級
彰化縣地區最大震度 4級
雲林縣地區最大震度 4級
臺東縣地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 4級
嘉義市地區最大震度 4級
臺南市地區最大震度 4級
