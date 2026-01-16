快訊／232條款引爆半導體買氣！台積電ADR漲逾 2% 這檔更狂漲逾 5%

財經中心／程正邦報導

232條款引爆半導體買氣！台積電ADR早盤漲逾2%，盤中滑落仍有 0.77% 的漲幅。。(圖/翻攝Yahoo!股市)

美股周五（16日）早盤展現強勁反彈動能，科技股再度成為多頭總司令。受惠於台美達成「232 條款」最優惠待遇及 15% 關稅協議的重大利多，台積電（TSM）領軍半導體族群衝鋒。儘管就業數據顯示裁員人數走低、經濟具備韌性可能延後降息預期，但在企業財報普遍優於預期的支撐下，費城半導體指數盤中勁揚 1.47%，帶動標普 500 與那斯達克指數同步走高。

美光（Micron）董事劉德音大買自家股票，股價大漲逾 5%。(圖/翻攝Yahoo!股市)

台美經貿利多：台積電 ADR 領漲、232 條款定心丸

廣告 廣告

台美近日揭曉對等關稅談判結果，台灣不僅取得美國「232 條款」半導體相關產品的最優惠待遇，關稅更調降至 15% 且不與最惠國待遇（MFN）疊加。這項全球首創的完整優惠，讓台積電公開表示「樂見台美達成穩健貿易協議」。

台積電 ADR 開盤上漲逾 2%，盤中滑落仍有 0.77% 的漲幅。市場分析認為，此協議大幅消除了地緣政治帶來的關稅成本疑慮，讓台灣半導體供應鏈在北美市場的競爭力更加穩固。

摩根士丹利將 AI 指標企業艾司摩爾 (ASML) 的目標價上調 40%，為科技股情緒帶來支撐。(圖/翻攝Yahoo!股市)

科技亮點：美光董事大舉回補、ASML 目標價翻倍

* 美光（Micron）：根據 SEC 最新申報，美光董事（前台積電董事長）劉德音大舉挺自家公司，砸下約 782 萬美元以每股 336 至 337 美元的價格購入 23,200 股。此舉被市場解讀為對記憶體產業與 AI 需求長線看好的強力訊號。美光盤中大漲逾 5%。

* 艾司摩爾（ASML）：摩根士丹利（大摩）大幅調升 ASML 目標價達 40%，並指出在 AI 擴張的最樂觀情境下，該股還有 70% 的上漲空間，帶動早盤股價一度上漲 2.39%，盤中漲幅則來 1.70%。

* 輝達（NVDA）：延續昨日強勢，早盤再度上漲超過 1%，盤中滑落仍有 0.40%漲幅，續寫 AI 領頭羊威勢。

輝達（NVDA）延續昨日強勢今天續漲。(圖/翻攝Yahoo!股市)

經濟數據與金融股：裁員人數新低、貝萊德報喜

美國勞工部公布最新數據，1 月 10 日當週初領失業救濟金人數降至 19.8 萬人，低於市場預期的 21.5 萬人，顯示美國就業市場依然極度強勁。

在金融股方面，資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）公布 2025 年第四季營收達 70 億美元，遠優於市場預期。受優異財報激勵，貝萊德盤中上漲逾 2%，美銀證券更將其目標價上調至 1,467 美元。

科技股領軍反攻，盤中主要指數小幅走高。(圖/翻攝Yahoo!股市)

美股盤中即時數據（台北時間 17 日凌晨近 1 時）

* 道瓊工業指數：上漲 30.01 點（+0.06%），報 49,472.45 點。

* 那斯達克綜合指數：上漲 49.659點（+0.21%），報 23,579.61 點。

* 標普 500 指數：上漲 13.27 點（+0.19%），報 6,957.74 點。

* 費城半導體指數：上漲 115.11 點（+1.47%），報 7,952.41 點。

分析師指出，目前標普 500 成分股中已有近九成公司財報優於預期。儘管企業債利差收斂至 2007 年以來低點，顯示市場風險溢酬極低，但台積電昨日釋出的 2026 年資本支出展望，仍為科技股提供了強大的基本面支撐。下周市場將聚焦 Netflix 財報以及其收購華納兄弟資產後的最新規劃。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

北捷驚魂！板南線行動電源自燃 車廂白煙蔽目、乘客驚慌奔逃

剛奪冠就退賽！林昀儒高燒不適 遺憾退出 WTT 杜哈球星挑戰賽

華碩尾牙！施崇棠豪撒8千萬紅包 全員加碼1萬、營收破7千億創紀錄

包商私自入槽釀工安意外 台塑林園廠遭令「局部停工」：出貨不受影響

