快訊／232關稅來襲！四大會計師事務所獻策 台科技廠自救指南曝光

財經中心／師瑞德報導

川普政府援引232條款，對高階AI晶片課徵25%關稅，鎖定HTS8471與8473稅號，並以TPP效能及頻寬為判定標準。四大會計師事務所示警，雖有資料中心等用途豁免，但認定指引未明，台廠須在180天談判期內重估產銷布局，並利用技術差異化與市場分散策略，應對地緣政治引發的成本衝擊。（示意圖／PIXABAY）

美國總統川普於美東時間14日簽署總統布告（Proclamation），正式援引《貿易擴張法》第232條款，宣布自15日凌晨12點01分起，對特定高階半導體產品加徵25%進口關稅。此舉被白宮視為解決本土產能不足、保障國安的必要手段，並明確鎖定NVIDIA H200與AMD MI325X等頂尖AI晶片。本次政策不僅在稅率上採取重磅打擊，更對晶片性能設下極其精細的物理參數紅線。台灣四大會計師事務所專家同步示警，台廠需立即比對產品規格書（Datasheet），確認是否落入這場「數據門檻」內的關稅射程。

資誠PwC：精準解構TPP運算公式 技術門檻成「加稅」紅線

資誠（PwC Taiwan）詳細剖析了本次課稅的技術判定標準。普華商務法律事務所合夥律師李益甄指出，本次關稅僅針對符合兩大「性能區間」的高階產品。具體指標包括：第一類是總運算效能（TPP）介於14,000至17,500，且總DRAM頻寬介於4,500至5,000GB/s；第二類則是TPP介於20,800至21,100，且頻寬介於5,800至6,200GB/s。

李益甄進一步解析TPP的技術細節，該數值是以2乘以「MacTOPS」再乘以「操作位元長度（bit length）」計算，並加總晶片上所有處理單元。所謂MacTOPS是指乘法累加運算的理論峰值。李益甄律師語帶謹慎地表示，這套計算邏輯與美國出口管制（如對華晶片禁令）高度重合，意味著這不只是財政手段，更是將貿易關稅與國安管制深度綑綁。她強調，雖然設有資料中心與研發豁免，但用途認定細節仍不明確，台美貿易協議的談判結果將是未來的觀察重點。

安永EY：鎖定HTS稅號查核 關注180天後「第二階段」擴大風險

安永聯合會計師事務所則將焦點放在稅務合規與稅則號別。安永執業會計師吳雅君分析，目前受影響的產品必須落入特定的稅則84分類，包括HTS 8471.50（含AI加速卡之運算伺服系統）、8471.80（其他自動資料處理設備）及8473.30（零組件）。

吳雅君語帶警示地強調，企業需嚴防課稅範圍擴大，目前美國政府已預計於今年7月1日重新評估課稅效益。她提到，雖然部分企業可能試圖變更產品型態（如改進口半成品）以規避稅號，但美方未來極可能將衍生物或其他半導體納入。吳雅君也建議，企業應評估行政命令中提及的「關稅抵減計畫（Tariff Offset Program）」，釐清在美投資設廠是否能換取實質的關稅豁免紅利。

勤業眾信Deloitte：產銷雙向策略併行 技術差異化才是長久之計

勤業眾信（Deloitte）則從全球供應鏈戰略給予台廠建議。間接稅負責人洪于婷資深會計師說明，232條款關稅與所得稅不同，課稅主體是進口貨物，海關未來將要求進口人提交詳細的產品物料表（BOM），用以判斷半導體價值占比。她指出，美國與歐盟、日、韓已有既定貿易協議，稅率維持在15%，這將驅動供應鏈向這些「盟友國」移動，造就更緊密的美國專屬供應鏈。

稅務部會計師洪以文則分析表示，台灣供應鏈雖然具備韌性，但在地緣政治壓力下，應思考降低對單一市場的依賴。他語重心長地指出，即便主力市場不在美國，台廠也可能遭受其他競爭對手避稅轉向非美市場而引發的「漣漪效應」。洪以文建議，企業應評估產地調整或與廠商合作改變產品型態，並強調技術及產品差異化才是核心競爭力，應加速分散布局以降低營運風險。

安侯建業KPMG：釐清關稅疊加順位 備戰貿易談判「最後通牒」

KPMG安侯建業（KPMG Taiwan）針對本次公告提供了極為詳盡的法規架構解析。稅務投資部執業會計師張智揚分析表示，布告不僅是徵稅，更明確界定了關稅疊加規則（Stacking Hierarchy），這對企業試算稅賦成本至關重要。張智揚指出，凡屬本次半導體232條款課稅範圍的貨品，將不再適用其他既有的232條款措施（如鋁、鋼鐵稅），避免了同性質稅則的重複疊加。然而，張智揚特別警示，若產品因用途符合豁免條件而不需繳納本次25%關稅，美國海關極可能認定其仍須適用其他既有的232條款，企業切不可理所當然地認為豁免即全免。

張智揚進一步解析，本次關稅範圍貨品雖然排除適用IEEPA對等關稅（Reciprocal Tariffs）以及加拿大、墨西哥芬太尼IEEPA關稅，但針對中國大陸的芬太尼IEEPA關稅、既有的301條款關稅，以及反傾銷稅（ADD）與反補貼稅（CVD）等貿易救濟措施仍維持照常課徵。張智揚強調，這意味著輸美產品可能面臨多層次稅率疊加，企業必須逐項核對產品來源地與既有稅則。

面對未來180天的關鍵談判期，張智揚分析表示，美方下一步將主動與台、韓、日等主要生產國談判，其目標明確在於確保供應鏈與投資能更多回流美國。他語帶提醒地說，雖然公告已公布稅則號列，但具體的豁免認證流程、是否發布細節指引或特定的美國HTS編碼，目前仍處於政策方向宣示階段。張智揚建議，企業在現階段難以單憑法條判斷是否能完全排除在25%關稅之外，應持續觀察台美之間可能達成的貿易協議內容，並隨時準備應對談判未果後，課稅範圍可能向砷晶圓、半導體設備等領域擴張的風險。

