快訊／27歲通緝男中山站犯案「正面畫面曝」 墜樓無生命跡象！醫院放棄急救
台北捷運台北車站、中山站今（19日）下午接連發生煙霧彈攻擊並隨機砍人的事件，據報涉案的嫌犯為27歲的通緝犯張文，稍早已在警方圍捕下墜樓，沒有生命跡象，醫院在晚間近8時已放棄急救。
據報，27歲男子張文因涉妨害兵役遭桃園地檢署發布通緝，今下午5點24分左右他先是在北車M7出口連丟4顆煙霧彈，還揮刀攻擊一名57歲男子，造成對方傷重送醫不治；隨後張男又逃往中山站，同樣先在站外的路口丟擲煙霧彈後，拿出預藏的長刀朝等紅燈的騎士和逛街路人一陣猛砍，現場所有人驚慌逃竄，造成10多人受傷送醫。
張男砍人後逃進一旁的誠品南西店，在5、6樓遭警方圍捕後突然墜樓，當場沒有生命跡象，警方立即將他送醫搶救，傳出醫院已在晚間近8時放棄急救。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
快訊／北捷煙霧彈、隨機砍人嫌犯墜樓！ 蔣萬安公布真實身分
北捷遭扔煙霧彈攻擊 現場疏散畫面曝！目擊者驚呼「不妙」
快訊／北捷恐攻多人傷！57歲男英勇阻止殉命....魂斷刀下 27歲嫌犯已身亡
北車、中山隨機傷人 嫌犯身份曝光：27歲通緝犯
台北捷運台北車站、中山站今（19日）傍晚發生隨機砍人事件，造成多名民眾受傷，其中1人傷勢嚴重、仍在急救中，27歲通緝犯張文遭警方包圍後墜樓，目前在醫院搶救，台北市長蔣萬安隨後趕到現場表示，初步研判嫌犯可能涉及墜落情形，詳細原因仍待進一步釐清，目前捷運系統已恢復正常營運，後續相關資訊將持續對外說明。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
快訊／北捷遭惡徒擲煙霧彈！57歲男命危急送台大醫院 搶救情況曝
捷運台北車站今（19）日傍晚驚爆煙霧彈攻擊，傳造成1名57歲男子失去呼吸心跳被送往台大醫院救治。對此，記者詢問台大醫院，院方晚間表示，因涉及病人隱私，詳情暫無法說明。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男 妨害兵役通緝犯
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話
北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯
男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張文遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，去年7月11日經桃園地檢署發布通緝。自由時報 ・ 20 分鐘前 ・ 發起對話
北車與中山站連環攻擊！嫌犯丟煙霧彈、持長刀隨機砍人釀9傷4命危
台北市今（19）日傍晚發生多起隨機攻擊事件，造成共9人受傷，4人命危。嫌犯先是在台北車站投擲煙霧彈造成1人嗆傷，持刀刺傷1人導致OHCA，隨後逃往南京西路12號的新光三越南西店外投擲煙霧彈，並持長刀隨機砍人，造成現場7名民眾受傷，其中3人OHCA。中天新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
台北車站M8出口煙霧彈事件 北檢組專案小組全力緝兇
台北車站M8出口19日驚傳遭人投擲煙霧彈，引發社會高度關注。台北地檢署已迅速指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中前往現場，並指揮轄區中正第一分局展開積極偵辦，全力追緝涉案嫌犯到案。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台北車站遭人丟煙霧彈！男「疑為阻擋嫌犯」送醫搶救無效
社會中心／張予柔報導台北車站板南線M7出口外今（19）日下午約5點左右發生突發事件，一名不明人士丟擲煙霧彈，瞬間引發現場旅客恐慌奔逃，氣氛陷入緊張和混亂。據傳，有現場民眾疑似為了阻止嫌犯不幸受傷倒地。民視 ・ 27 分鐘前 ・ 發起對話