快訊／27歲通緝男中山站犯案「正面畫面曝」 墜樓無生命跡象！醫院放棄急救

27歲張姓嫌犯犯案畫面曝光。（翻攝畫面）

台北捷運台北車站、中山站今（19日）下午接連發生煙霧彈攻擊並隨機砍人的事件，據報涉案的嫌犯為27歲的通緝犯張文，稍早已在警方圍捕下墜樓，沒有生命跡象，醫院在晚間近8時已放棄急救。

據報，27歲男子張文因涉妨害兵役遭桃園地檢署發布通緝，今下午5點24分左右他先是在北車M7出口連丟4顆煙霧彈，還揮刀攻擊一名57歲男子，造成對方傷重送醫不治；隨後張男又逃往中山站，同樣先在站外的路口丟擲煙霧彈後，拿出預藏的長刀朝等紅燈的騎士和逛街路人一陣猛砍，現場所有人驚慌逃竄，造成10多人受傷送醫。

27歲張姓嫌犯犯案畫面曝光。（翻攝畫面）

張男砍人後逃進一旁的誠品南西店，在5、6樓遭警方圍捕後突然墜樓，當場沒有生命跡象，警方立即將他送醫搶救，傳出醫院已在晚間近8時放棄急救。

張男犯案後遭警方圍捕墜樓，警消立即搶救並送醫，而醫院稍早已放棄急救。（翻攝自記者爆料網）

