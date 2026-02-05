快訊／28槓終結戰倒數！威力彩9.7億送給誰？財神爺「公開信」急了！

財經中心／師瑞德報導

你與9.7億的距離，正隨著秒針的轉動急速縮短！威力彩連續28期槓龜，累積出的驚人能量將在今晚（5日）全面爆發，頭獎金額狂飆至9.7億元。這不僅是今年開春以來最龐大的財富重分配機會，更是無數上班族翻轉命運、原地退休的關鍵時刻。

現在時間一分一秒流逝，距離晚間8點截標紅線，只剩下最後不到4小時。全台彩券行的機台列印聲此起彼落，這是一場與時間的賽跑，也是夢想與現實的博弈。就在這令人窒息的決勝前夕，彷彿冥冥之中，有一封來自「天上」的急件，正等待著有緣人開啟……

【財神爺給你的一封信】

親愛的孩子：

我是財神爺。

這筆9.7億的獎金，我在手上已經捧了整整28期了。說實話，手有點痠，但我一直在等那個「對的人」。

我知道你最近過得很辛苦。

我知道你每天早上聽到鬧鐘響起時的無奈；

我知道你看著房價數字時，心裡那一聲沉重的嘆息；

我也知道你在辦公室受了委屈，卻只能為了五斗米把眼淚吞回去的樣子。

其實，我一直都在你身邊打轉。

好幾次，你路過了彩券行，停下了腳步，看著門口的紅色布條，心裡想著「唉，反正不會是我」，然後轉身離開。

那一刻，你知道我有多著急嗎？

你與9.7億的距離，真的不是數學機率，而是你走進去、掏出百元鈔票的那幾步路而已。

今晚8點，是我留在凡間的最後期限。

不要讓我再把這份大禮帶回天庭了。

不要讓我在名單上找不到你的名字。

給我一個機會，也給你自己一個機會。

去巷口那家店，買張希望吧。

哪怕只是一注也好，讓我看見你伸出的手，我才能把這份改變人生的運氣，穩穩地交給你。

我在等你。

愛你的 財神爺

2026.02.05 截標前夕

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

