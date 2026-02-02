快訊／28槓！威力彩下期9.7億 買豪宅當小S周董鄰居「剩3億」找阿信

財經中心／師瑞德報導

威力彩下期頭獎上看9.7億元，這筆錢能買什麼？實價登錄算給你看！若想當周杰倫鄰居（和平大苑），買完還剩3億零用錢；想當小S鄰居（仁愛帝寶），現金夠買兩戶。但最殘酷的是，若想入手信義區「旋轉大樓」陶朱隱園（約11.1億），中了頭獎居然還差1.4億！網友笑稱：原來億萬富翁也需要新青安貸款補差額。（AI製圖）

財神爺的腳步似乎還在過年前的車陣中堵住了！今（2）日晚間開獎的威力彩頭獎再度槓龜，目前已連續28期無人中獎，累積獎金持續狂飆。台灣彩券公司預估，在春節前的熱烈買氣帶動下，下期（2月5日）銷售金額將上看3.6億元，頭獎累積金額更預估會來到9.7億元大關。若屆時由幸運兒一注獨得，將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。

左鄰周杰倫右鄰小S 9.7億現金掃貨沒問題

隨著頭獎金額逼近10億大關，令人好奇的是「如果中了9.7億，是不是就能在台北市豪宅區橫著走？」實際翻開實價登錄資料比對，這筆鉅額獎金的購買力確實驚人，要躋身天王天后級的鄰居圈完全不成問題。以綜藝天后小S（徐熙娣）居住的知名豪宅「仁愛帝寶」為例，近期市場行情單戶約落在4億至4.5億元之間，這意味著如果獨得下期威力彩頭獎，扣稅後的現金足以一口氣買下兩戶帝寶，不僅能輕鬆與小S當鄰居，甚至還能一戶自住、一戶拿來置物，徹底體驗頂級富豪的愜意生活。

除了帝寶之外，這筆獎金也能讓中獎者輕鬆入住周杰倫鍾愛的「和平大苑」。根據實價登錄資訊，周杰倫持有的頂樓樓中樓戶型總價約6.6億元，若以9.7億元的頭獎獎金計算，買下同等級豪宅後，口袋裡甚至還會剩下約3億元的「零用錢」，足夠將新家裝潢得比MV場景更加奢華氣派，邀請F4-1再加五月天阿信唱歌給自己聽也不是問題。

頭獎得主慘淪首購族？陶朱隱園門檻跨不過

不過，現實總是充滿了戲劇性的轉折。雖然9.7億元已是讓普通上班族難以想像的天文數字，但在信義區那棟充滿神秘色彩的「旋轉豪宅」陶朱隱園面前，這筆頭獎獎金竟顯得有些「捉襟見肘」。根據過往實價揭露資訊，陶朱隱園一戶的成交價格約落在11.1億元左右。換句話說，即便您幸運獨得威力彩頭獎，距離付清陶朱隱園的房價居然還差了1.4億元。

儘管買不起全台最貴豪宅，但9.7億元的獎金仍足以讓中獎者原地退休，跟大明星當鄰居。台彩也預期在2月5日開獎前，將會掀起一波集資熱潮，民眾不妨試試手氣，替自己賺個超大紅包。

