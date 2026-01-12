快訊／2S官宣和「Mimi趙娟週」解約 在台應援下一步成謎

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

高人氣韓籍啦啦隊女神「Mimi趙娟週」，自2024年起來台展開應援生涯，憑藉籃、棒雙棲的亮眼表現與出眾外型，迅速在台灣累積大量粉絲，成為備受關注的啦啦隊成員。然而，今年棒球季結束後，有不少粉絲發現趙娟週的活動逐漸減少，職籃應援班表上也不見其蹤影，更是有眼尖的網友發現原經紀公司的IG帳號中旗下藝人已沒有趙娟週。今（12）日，經紀公司2S SPOTAINMENT終於發出聲明，正式宣布雙方已於去年12月31日結束合作關係。

趙娟週的經紀公司2S SPOTAINMENT正式宣布已於去年12月31日結束合作關係。（圖／翻攝自趙娟週IG）

經紀公司指出，趙娟週於去年8月因健康狀況出現異常，主動向公司表達希望在冬季期間盡量休息的意願。基於健康考量，今年冬季除了已確定的行程外，雙方並未再另行安排其他活動，並在合約期滿後，依照趙娟週本人的想法，和平結束合作。

目前趙娟週已暫別本季台灣職籃應援舞台，不過她所屬的PLG桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」，並未對外宣布她正式離隊，相關動向仍有保留空間。

至於她在中華職棒方面，隸屬統一獅啦啦隊「Uni Girls」的新賽季是否仍能見到她的身影，目前尚未有進一步消息，也讓不少球迷持續關注後續發展。

PLG桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」並未對外宣布趙娟週正式離隊，相關動向仍有保留空間。（圖／翻攝自趙娟週臉書）

經紀公司聲明如下：

本公司與趙娟週之個人經紀專屬合約，已於2025年12月31日正式且圓滿地結束，特此說明。

趙娟週於2025年8月因健康狀況異常，向公司表達希望於冬季期間盡量休息之意願，基於此原因，今年冬季除既有已約定之行程外，未再另行安排其他活動。

其後依趙娟週本人的意願，雙方於合約期滿日同步結束合作關係，本公司尊重其決定，並給予最誠摯的支持與祝福。

本公司珍惜與趙娟週攜手共度的兩年時光，衷心祝福她未來一切順利、好事相隨，也期盼未來若有機會，能再次合作。

