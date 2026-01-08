快訊／3萬還能追？證交所董座給答案 「5大密碼」暗示未來走向

財經中心／師瑞德報導

見證歷史！台股正式站上3萬點大關，證交所霸氣宣布：全球排名躍升第7、總市值挑戰100兆元。這波不只法人賺，全台1377萬股民都受惠，每2人就有1人參與這場資本盛宴。基本面獲利雙成長，台灣供應鏈實力讓世界資金都不得不停泊！（圖／記者師瑞德攝影）

台灣證券交易所今日舉辦歲末新春記者會，回顧過去一年資本市場表現並展望未來。證交所董事長在開場致詞時宣布重大里程碑：繼 2025 年台股創下全球第 8 大市場的佳績後，隨著 2026 年開春加權指數一舉突破 3 萬點大關，台股總市值正向 100 兆元發起挑戰，全球排名更進一步躍升至第 7 名，展現台灣資本市場強大的韌性與世界級實力。

無懼國際政經動盪 台股韌性強勁「坐8望7」

回顧 2025 年，全球經濟局勢面臨地緣政治風險升溫、貿易保護主義抬頭等挑戰，國際金融市場波動加劇。然而，台灣資本市場在高度不確定的環境中，仍展現出立足亞洲、連結全球的堅強實力。

證交所指出，在全體市場參與者的努力下，2025 年台股呈現價量齊揚態勢。加權股價指數全年收在 28,963.6 點，上市公司總市值突破 94 兆元，當時已推升台股規模來到全球第 8 名。而在成交動能與籌資表現上，亦同步刷新歷史紀錄，交出一張漂亮的成績單。

2026開紅盤攻克3萬點 基本面獲利雙成長

延續去年的強勁氣勢，證交所董事長進一步指出，在今年（2026）1 月開市短短幾天內，加權股價指數已正式突破 3 萬點的歷史大關，總市值更逼近 100 兆元，成功創下全球排名第 7 的新高紀錄。

證交所強調，這些亮眼數字並非僅靠資金堆疊，而是反映了上市公司扎實的基本面與持續創新的實力。數據顯示，2025 全年度上市公司營收與獲利雙雙成長，再次印證台灣在全球關鍵供應鏈中，擁有不可撼動的核心地位。

全民共享經濟果實 開戶數飆破1,377萬人

資本市場的豐碩成果，也實質回饋給社會大眾。根據證交所統計，截至 2025 年底，我國證券開戶人數已達 1,377 萬人，占總人口比例近 6 成。這意味著廣大投資人不僅能受惠於股價上漲，也能享有穩定配發的股利；而市場活絡帶動的證交稅收，更進一步挹注政府財政，支持社會整體發展，達成「全民共享」的目標。

展望 2026 年，站在台股突破 3 萬點的新起點上，證交所表示絕不自滿。未來將由總經理李愛玲帶領團隊，推動「五大策略」以延伸現有成果、放大市場效益。證交所承諾，將持續與各界攜手合作，致力讓台灣不只是國際投資人在科技產業的重要布局，更要成為全球資金願意長期停泊、共同成長的堅實夥伴。

