快訊／31人與11億擦肩！威力彩差1號「富豪變路人」 獎金瞬縮7,700倍

財經中心／師瑞德報導

威力彩第115000012期確定連30槓，本期獎金結構呈現殘酷對比。31位參獎得主僅差1號錯失11.5億頭獎，雖僅獲15萬元，但相比之下，多錯1號的1649位伍獎得主獎金慘跌至4千元，兩者差距達37.5倍。參獎得主雖無緣億萬富翁，但「比下有餘」的心情成強烈對比。下期頭獎上看13.5億，將創第五屆第三高紀錄。（AI製圖）

「世界上最遙遠的距離，就是我看得到號碼，卻填不進格子裡。」威力彩第115000012期昨（9）日晚間開獎，在全台彩迷的引頸期盼下，頭獎與貳獎雙雙摃龜，確定連30槓。隨著獎金池持續累積，台彩預估下期（2/12）頭獎將上看13.5億元，若一注獨得，不僅將刷新今年新高，更將挑戰第五屆公益彩券發行以來的第三高頭獎紀錄。

本期開獎結果呈現極度戲劇化的「貧富階級」，尤其是對於都有對中第二區號碼的彩迷來說，第一區多錯一個號碼，獎金就從天堂掉到地板，心境宛如洗三溫暖。

參獎得主心情複雜！看頭獎想哭、看伍獎想笑

本期最令人揪心的，莫過於31位中了「參獎」（第一區中5碼＋第二區中獎）的幸運兒。這群人與當期累積的11.55億元頭獎總獎金，僅僅是第一區「差1個號碼」的距離。

但這1個號碼的代價是驚人的。參獎單注獎金為15萬元，與頭獎相比，獎金整整縮水了超過7700倍。若進一步計算實拿金額，扣除20%所得稅及0.4%印花稅（共3萬600元）後，實際進入口袋的僅剩11萬9400元。若這張彩券是辦公室20人集資購買，每人最終分到的甚至不足6000元，徹底淪為「與財神爺擦肩而過」的安慰紀念獎。

然而，若轉頭看看那些中了「伍獎」的彩迷，這31位參獎得主或許會感到一絲寬慰，產生一種「比上不足，比下有餘」的微妙優越感。

差2號天堂掉地獄 伍獎得主含淚領4千

相較於參獎還有10多萬元入袋，本期最慘烈的苦主，莫過於高達**1,649位**中了「伍獎」（第一區中4碼＋第二區中獎）的彩迷。

這群人雖然幸運對中了關鍵的第二區號碼，但在第一區卻遺憾地「少了2個號碼」。僅僅是因為比參獎得主「多錯了1個號碼」，獎金就呈現斷崖式下跌，從15萬元瞬間崩跌至4,000元。

兩者相比，參獎獎金是伍獎的37.5倍。這意味著，第一區那顆沒對中的號碼，價值高達14萬6千元。對於伍獎得主來說，原本可能是掏出現金就能直接買下一棟豪宅（頭獎），退而求其次也該是個名牌包（參獎），如今卻瞬間變成一頓高檔自助餐的餐費，巨大的落差讓不少人自嘲：「這不是中獎，這是財神爺在開玩笑。」

雙連號怪牌發威 數學機率擋財路

造成本期獎號分布如此極端，且頭貳獎雙雙落空的主因，在於第一區罕見開出「13、14」與「33、34」兩組連號。

資深彩迷分析，這種「雙連號」的牌型在隨機機率中出現頻率相對較低，往往是許多自選號碼民眾容易避開的「怪牌」，電腦選號也較少出現此類極端組合，這直接導致了高獎項無人中獎的局面。

下期衝13.5億 把握機會拚翻身

隨著連槓期數推進至30期，累積獎金池水位急速上升。台彩表示，下期頭獎預估上看13.5億元，若一注獨得，將直接躋身超級富豪行列。台彩也特別提醒本期中獎民眾，兌獎期限至115年5月11日止，請務必在期限內完成兌領，別讓到手的小確幸飛了。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

