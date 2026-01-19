快訊／37刀殘殺父母！蘆洲逆子躲「新莊運動公園」睡一晚 警鷹眼抓人

記者莊淇鈞、羅欣怡／新北報導

新北市蘆洲逆子廖聰賢殺害父母，37刀斃命，帶著簡單的家當逃命。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區一對賣蔥油餅的廖姓老夫妻，昨（18日）中午遭36歲獨子廖聰賢殺害，夫妻倆合計遭砍殺37刀慘死。廖男犯案後騎車落跑，還刻意棄車製造斷點，一路朝新莊方向前進。今傍晚6時許，中平所副所長在新莊運動公園附近巡邏時，眼尖發現廖聰賢身影，立即呼叫警網協助支援，最終將廖男逮捕到案。

廖聰賢設斷點，藏身於新莊運動公園。（圖／翻攝畫面）

據了解，廖聰賢昨天犯案後就騎車逃亡，但為了躲避警方追查，還將車子丟在三重，改搭計程車往新莊方向前進，最後在新莊運動公園下車改以步行的方式，選擇運動公園一處正在施工的景觀台過夜，起床後繼續在新莊運動公園附近繞圈子。

廣告 廣告

蘆洲副分局長林子翔帶偵查隊4個小隊到附近埋伏巡查，新莊分局也出動10個所的警力支援。廖聰賢落網時，警方在他身上搜出美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗等物品，背包內一堆衣服、鑰匙，身上現金1000多元，都是500跟100元的鈔票和零錢。

整起事件會曝光，是因家人多次聯繫不上廖翁與許婦這對老夫妻，因此昨天中午12時許前往2人住處並撥打電話，但屋內有手機鈴聲響，但卻無人接聽，驚覺有異立即報警求助，警方會同鎖匠開門後，發現廖翁與妻子許婦2人均身中10多刀倒臥在客廳，且地面上有大片血跡，已經明顯死亡。

更多三立新聞網報導

離奇畫面曝光！女駕國道「換車道」撞內線車 他慘翻車「卡縫」輪胎失蹤

女駕駛逆向撞AMG-GT…噴156萬！「修車231天」代步費91萬 法官准了

外送費456元！「西門町滷味送桃園」外送員擺拍已送達「全進肚」下場慘

直擊極樂包廂！警臥底玩骰…5越南妹「輸了脫光」從上摸到下 下場慘了

