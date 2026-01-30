快訊／4千斤毒蛋全賣光！苗栗最大盤商道歉喊話：只是雞感冒、煮熟沒事

記者陳佳鈴／苗栗報導

台中豐康牧場爆發H5N1禽流感隱匿疫情，高達4,640台斤的問題雞蛋流入苗栗縣，且已全數售罄。(圖／翻攝畫面)

台中豐康牧場爆發H5N1禽流感隱匿疫情，高達4,640台斤的問題雞蛋流入苗栗縣，且已全數售罄。身為苗栗最大宗進貨商的「上圓商行」負責人今（30）日打破沉默，發布聲明稿向大眾致歉。老闆坦言是因近期「雞蛋短缺」才向該牧場調貨，並承諾凡購買到問題批次的消費者可「全額退費」。但他話鋒一轉，呼籲民眾不用過度恐慌，直言：「禽流感就是雞隻感冒了，煮熟吃就沒事。」

苗栗竹南鎮的「上圓商行」進貨高達4,640台斤。當稽查人員趕抵時，業者表示最後一批貨已於25日售罄。由於多數賣給散客，最終流向難以追蹤，衛生局要求商行接受消費者退貨。上圓商行在聲明中解釋，公司一向秉持健康取向，這次會捲入風暴，主因是近期市場雞蛋短缺，為了支援市場需求，才會向台中的「豐康動物福利蛋」緊急調貨。沒想到該牧場竟爆發隱匿疫情醜聞，讓商行無端受累，對此老闆深感抱歉。

老闆坦言是因近期「雞蛋短缺」才向該牧場調貨，並承諾凡購買到問題批次的消費者可「全額退費」。（圖／翻攝畫面）

對於民眾聞「禽流感」色變，上圓商行負責人則表示：「沒有想到雞跟人一樣也會感冒，所謂的禽流感就是雞隻感冒了。」他強調，請大家不用過度恐慌，只要將雞蛋「煮熟來吃」，避免生食，就不會有健康疑慮。

雖然試圖淡化疫情風險，但業者也在聲明稿指出，凡是在1月24日期間有購買到上圓商行雞蛋的消費者，歡迎隨時前往退貨退款。此外，老闆也強調公司產品皆有投保3,000萬元的產品責任險，請消費者放心，公司絕對會對售出的產品負責到底。

