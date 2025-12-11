快訊／4名工人遭活埋！ 南韓光州圖書館「蓋一半鋼鐵結構突坍塌」

光州施工意外！鋼鐵結構倒塌，工人被困現場，消防全力搶救中。（ 翻攝自X／단두대）

南韓光州廣域市西區治平洞的「光州代表圖書館」施工現場今（11日）下午傳出鋼鐵結構坍塌事故，4名工人被活埋，其中1人已獲救但傷勢嚴重。事故發生時間為當地下午1時58分（台灣時間中午12時58分），消防與救援人員已全力趕往現場搶救。

光州圖書館施工事故傷亡有多少？

綜合《韓聯社》《News1》報導，光州代表圖書館目前仍在建設中，原計畫於明年（2026）上半年竣工，並以同年開館為目標。然而，施工現場突發鋼鐵結構倒塌事故，導致4名工人遭活埋。消防當局接獲通報後，立即派遣救援隊伍趕赴現場進行搶救。

光州圖書館原預計明年上半年完工，如今卻傳出工安意外。（光州市府提供）

施工鋼鐵結構倒塌原因為何？

目前最新消息指出，其中1名工人已經被救出，但傷勢嚴重，其餘3名工人仍被困。當局尚未公布詳細傷亡情況，但救援行動仍在進行中。事故原因正在調查，初步推測可能與施工鋼結構安裝或支撐問題有關。

