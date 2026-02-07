快訊／4縣市大雨特報！一路下到明天去

氣象署今（7）日下午2時05分針對基隆市、新北市、宜蘭縣及花蓮縣等4縣市發布大雨特報。（示意圖／Pixabay）





氣象署今（7）日下午2時05分針對基隆市、新北市、宜蘭縣及花蓮縣等4縣市發布大雨特報。氣象署表示，受到東北風影響，天氣狀況較不穩定，今（7）日基隆北海岸以及宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾多加留意。

根據氣象署預報資訊，此次大雨特報的影響時間將從今日下午一路持續至明日（8日）清晨。警戒範圍涵蓋基隆市、新北市、宜蘭縣與花蓮縣，氣象署提醒山區民眾需慎防坍方及落石，平地民眾外出也請記得攜帶雨具，並注意雷擊及強陣風，確保自身安全。

