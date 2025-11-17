快訊／4萬顆芬普尼毒蛋流入市面！「龍忠蛋行」負責人20萬交保

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

彰化「文雅畜牧場」爆發芬普尼毒蛋事件，為釐清問題蛋的流向與責任，彰化地檢署主動分案調查，17日展開第二波搜索行動，帶回畜牧場3名員工及「龍忠蛋行」相關載蛋人員。經漏夜偵訊後，龍忠蛋行林姓負責人於深夜以20萬元交保。

台中市食安處稽查梧棲龍忠蛋行，將雞蛋送驗後竟檢出芬普尼超標。（圖／台中市食安處）

文雅畜牧場自本月5日起即因檢出芬普尼，被彰化縣府列為「移動管制對象」，依法全面禁止出貨。但台中市食安處10日接獲情資，稽查梧棲區的「龍忠蛋行」時，竟查出業者在管制後的9日仍向問題牧場進貨4萬顆籃蛋，等於直接無視禁令。稽查後，食安人員立刻封存並採樣送驗。

廣告 廣告

彰化地檢署在13日接獲通報後，即由王元郁檢察官指揮司法警調，會同農政、衛生單位搜索文雅畜牧場，採集環境樣本並查扣相關證物。檢驗結果於14日深夜出爐，證實蛋品中的芬普尼代謝物濃度達0.05ppm，是法定上限0.01ppm的5倍，確認已流入市面。檢方將持續追查污染來源與完整責任鏈。



更多FTNN新聞網報導

彰化4萬顆毒蛋外流！ 縣府認疏失：移動管制沒做好

台中6歲童遭虐！準後母遭起訴卻因「這關鍵」逃過剴剴條款加重刑期

台中82歲婦「孤獨死」與小狗陳屍家中 里長曝「沒人關心」真實情況：常報警稱被偷房契

