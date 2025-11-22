快訊／4連霸里長父子搞出「月世界垃圾山」李有財甩鍋兒不成…遭收押

記者陳弘逸／高雄報導

擔任16年岡山區碧紅里里長李有財，涉案遭收押。（圖／翻攝自李有財臉書）

高雄田寮知名景點「月世界」傾倒數百噸廢棄物，引發各界關注；檢警昨天（21日）傳喚、拘提多人，還抖出幕後主嫌為4連霸的里長李有財，及他53歲的兒子李子森；檢方複訊後，向法院聲押父子檔及蘇姓、施姓被告獲准。此案引發社會譁然，據悉，偵訊時，李有財否認涉案，還辯稱是兒子所為，但說詞未獲採信，一併收押。

檢警查出，李有財父子聯手三家清運業者，非法將廢棄物載運到田寮山區產業道路邊傾倒，李也被揪出，是此案的幕後主謀。據悉，偵訊時，李有財否認涉案，還辯稱是兒子所為，但說詞未獲採信，法院今天裁定，收押李姓父子檔。

李有財擔任16年岡山區碧紅里里長，2018年因違紀參選市議員被國民黨開除黨籍，轉投靠民進黨，曾在2022年參選民進黨市議員初選失利，昨天（21日）遭開除黨籍。（圖／翻攝畫面）

回顧李有財從政經歷，擁有環境工程碩士學歷，擔任16年岡山區碧紅里里長，2018年因違紀參選市議員被國民黨開除黨籍，轉投靠民進黨，曾在2022年參選高雄市「第3選區」民進黨市議員初選失利，再轉無黨籍參選里長當選，如今因案，昨天（21日）遭民進黨高雄市黨部發聲明，開除黨籍。

