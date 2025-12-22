快訊／40歲高雄男揚言「炸小港機場＋鳳山行動」：鄭捷、張文都我的人

記者林昱孜／高雄報導

台北車站、中山商圈發生隨機殺人事件，嫌犯張文墜樓身亡，釀成4死11傷，全台掀起模仿效應。高雄一名年約40歲的蘇姓男子在網路上PO文聲稱，張文、鄭捷都是他專案小組成員，該輪到他進行鳳山行動，更揚言炸掉小港機場，高雄地檢署指揮偵辦，於今（22)日上午由航警拘提蘇男到案，將進一步釐清發文動機。

張文19日傍晚在台北車站、中山站，實施他的隨機殺人計畫。（圖／翻攝畫面）

「犯案者都是我的人啦，這國家需要像這樣的人才」、「是不是我還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」，蘇男在臉書發文揚言進行鳳山行動，還口出狂言要炸掉小港機場。蘇男甚至自稱張文，鄭捷都是他專案小組成員，甚至貼文中點出幹大事時間包括跨年夜，以及1月26日鳳山行動。

高雄蘇姓男子揚言炸掉小港機場，聲稱鄭捷、張文都是他專案小組成員。（圖／資料照片、翻攝畫面）

蘇男貼文一出，治安機關如臨大敵，立即通知航警局，經過循線查到PO文者身份後，立即報請高雄地檢署指揮偵辦，並於22日上午前往蘇男住處逮逮人。據了解，蘇男貼文並非單純轉發，而是由自己親自張貼，但現已刪除，逮到人後，檢警將進一步釐清蘇男動機，並確認其住處是否有可疑物品。



