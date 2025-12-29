快訊／44歲林俊傑認愛小20歲中國網紅！甜喊：愛不需要長篇大論

林俊傑29日在社群分享自己與七七陪爸媽慶生的照片。翻攝jjlin iG

44歲金曲歌王林俊傑（JJ）年初時曾被爆出新戀情，對象是小20歲的中國廣東網紅「七七」（Annalisa），當時其經紀公司僅回應「重心放在音樂上」，但上月又傳出兩人被目擊同遊的消息。事隔1個月，JJ今（29日）無預警透過社群認愛七七，也是他出道22年第一次公開分享帶女友見爸媽的照片，消息曝光引發熱議。

JJ今年2月爆出與七七交往，當時經紀公司僅表示：「我們不會對網路上任何捕風捉影的傳言做回應，JJ的生活中心還是放在音樂事業上，謝謝大家的關心！現在的狀態就是把身體養好，希望感冒盡快痊癒。」但上月又有網友聲稱在洛杉磯看到JJ與七七穿著情侶裝約會，這也是林俊傑今年第2次傳出秘戀七七的消息，但JJ均未正面回應。

林俊傑29日晚間無預警透過社群認愛七七。翻攝jjlin IG、annalisaqiqi IG

2025倒數3天之際，JJ終於親上火線宣布喜訊，今深夜在社群分享與七七一同陪伴林爸林媽慶生的合照，JJ寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」甜蜜宣告2人戀情，同時也祝福媽媽70歲生日快樂，「祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」

據悉，七七家境優渥，在東京、西雅圖、紐約等地都擁有豪華房產，林俊傑去日本時也都是住她的房子。一名自稱是七七母親好友的人士表示，七七是繼承了母親留下的龐大遺產，而其父親也是中國知名上市公司的老闆。

網紅七七傳出家世顯赫。翻攝annalisaqiqi IG

事實上，林俊傑出道以來雖不時傳出緋聞，但始終都沒有正面認愛，隨著年紀逐漸增長，已過適婚年齡的他，終身大事始終備受外界關注，如今在2025歲末之際終於迎來好消息，大批粉絲湧入社群留言表達支持，圈內好友們也紛紛為JJ送上祝福。

林俊傑出道22年第一次公開認愛。翻攝jjlin IG



