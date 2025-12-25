快訊／5縣市低溫特報！「跌破10度」冷到明上午

記者蔣季容／台北報導

5縣市低溫特報。（圖／氣象署）

全台急凍！中央氣象署今（25）日11時18分發布低溫特報，指出大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明上午新北、桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。影響時間為25日晚上至26日上午。



黃色燈號（平地最低氣溫10°C以下）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣

氣象署提醒，今、明兩天大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島、馬祖有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，25日白天高雄及屏東地區亦有零星短暫雨。

