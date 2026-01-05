快訊／5縣市低溫特報！15縣市陸上強風特報 慎防8級陣風

中央氣象署稍早更新低溫特報，提醒中南部5縣市慎防10度以下低溫，同時對15縣市發布陸上強風特報。

中央氣象署發布低溫特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署今（5日）10時48分更新低溫特報，受輻射冷卻影響，明（6日）晨至上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。寒冷的黃色燈號範圍包含台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市。

中央氣象署提醒，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署10時28分發布陸上強風特報，東北風增強，今日下午至明日晚間新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

