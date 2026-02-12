快訊／5縣市陸上強風特報 3縣市低溫特報「明探10度以下」

中央氣象署發布低溫特報、陸上強風特報。（鏡報劉耀勻）

中央氣象署稍早發布低溫特報與陸上強風特報，明晨新竹、苗栗及南投局部地區有10度以下氣溫發生的機率；今日下午至明晨5縣市有陣風8級以上發生的機率。

中央氣象署今（12日）16時23分發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部氣溫偏低。明（13日）晨新竹、苗栗及南投局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署發布低溫資訊。（翻攝自中央氣象署官網）

黃色燈號包含新竹縣、苗栗縣、南投縣有10度以下氣溫發生的機率。氣象署提醒，留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

中央氣象署16時26分發布陸上強風特報，風力偏強，今日下午至明晨彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

黃色燈號包含彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、澎湖縣。氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品。

