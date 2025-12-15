快訊》5.56底火標案風波 大石國際發律師聲明：投標合法將提告

因得標國防部及陸軍司令部5.56底火標案遭質疑，大石國際股份有限公司今（15）日透過委任律師發出正式聲明。 圖：讀者提供

[Newtalk新聞] 針對外界質疑台南「大石國際公司」得標國防部及陸軍司令部5.56底火標案一事，大石國際股份有限公司今（15）日透過委任律師發出正式聲明，強調該公司係依法參與政府採購程序，投標、履約均符合相關法令規範，並無任何違法或違規情事。

律師聲明指出，系爭採購案係依法辦理之公開招標案件，採最低標決標制度。大石國際公司與其他共4家廠商一同投標，於開標時，所有投標廠商均符合投標資格，大石國際公司並以最低標得標，整體程序均符合政府採購法及相關規定。

聲明並強調，大石國際公司已依標案契約規定履約完畢，足見公司具備履約能力，亦完全符合契約要求，並無任何違法或違反規範情事。

針對國民黨桃園市議員凌濤以個人拼湊臆測方式提出指控，律師聲明指出，相關言論已涉及不實指控，並透過臉書、媒體公開散布，已有心人士明知不實仍刻意配合渲染，對大石國際公司及其負責人之商譽與名譽造成嚴重損害。

律師聲明表示，大石國際公司已正式委任律師，將對凌濤及相關人等提出刑事告訴及民事求償訴訟，以維護公司及相關人員之合法權益。

聲明最後強調，言論自由並非毫無限制，任何人均不應忽視法律、惡意中傷他人。大石國際公司基於平衡言論自由與社會責任，為確保社會與法治正常運作，已依法提起相關法律行動，並呼籲社會大眾與媒體勿再散布不實訊息，以免危及國防正常合法之採購事務及國家安全。

