快訊》6縣市低溫特報 中南部明晨急凍跌破10度

中央氣象署今（5）日16時27分發布低溫特報，輻射冷卻影響，中南部6縣市明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

低溫特報指出，6日清晨至上午黃色燈號區域包括台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署表示，今天輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷，清晨西半部及宜、花低溫普遍在11至14度，台東約17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮及金門有局部10度以下低溫發生，本島平地最低溫在新竹縣關西6.5度，離島最低溫是金門縣金湖6.1度；白天北部及宜蘭高溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度，各地日夜溫差較大，晚上起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，請注意保暖。

降雨方面，今天下午開始，北部及東北部降雨機率增加，迎風面的桃園以北地區轉為有局部短暫雨，竹、苗及宜蘭有零星短暫雨，中南部地區則維持多雲到晴。

