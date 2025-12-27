快訊／7.0強震！台積電深夜啟動應變 護國神山人員緊急撤離最新現況曝

財經中心／李宜樺報導

深夜地牛翻身，全台都有感！今（27）日晚間11時許，台灣發生有感地震，全台各地民眾都能感受到明顯搖晃。對此，外界最關心的科學園區運作狀況，護國神山台積電（2330）於第一時間針對廠區現況做出最新回應。

達疏散標準 台積電深夜應變

地震發生後，台積電立即啟動廠內緊急應變機制。台積電表示，由於部分地區震度較明顯，目前少數竹科廠區已達公司內部的疏散標準。為了確保同仁萬無一失，公司已依照標準緊急應變程序（ERP），引導相關廠區人員進行室外疏散，確保第一線員工的生命安全。

人員平安清點中 系統運作正常

台積電強調，這波地震發生後，公司始終以「人員安全」為第一優先考量。目前所有撤離人員正於室外集結點進行清點與安置，初步回報人員皆平安。至於產線部分，台積電指出，各廠區的工作安全系統目前運作正常，並無傳出重大異常或意外火警。

工程師待命 後續回廠巡檢

依照半導體廠作業流程，在疏散程序完成後，若確認環境安全無虞，工程人員將會分批回到崗位，針對精密機台進行巡檢與校正。雖然目前廠區系統回報正常，但台積電仍不敢掉以輕心，正持續關注餘震狀況，並確保後續供貨與製程穩定，讓投資人與供應鏈安心。

