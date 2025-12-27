快訊／7.0強震！核安會深夜發聲 三大核電廠最新現況與台積電最新應變

財經中心／李宜樺報導

核安會深夜發布最新消息，證實全台三座核能電廠在規模 7.0 強震後運作正常，未受災情影響。（圖／翻攝自核安會網站）

全台灣深夜陷入極度恐慌！今（27）日晚間 23 時 05 分，台灣東部海域發生芮氏規模 7.0 的強烈地震，由於規模驚人且深度達 72.8 公里，能量釋放瞬間波及全台，國家級警報（PWS）在深夜淒厲大作，涵蓋 22 個縣市，無數民眾從睡夢中驚醒逃生。面對這場自 921 與 0403 後最強震，核能安全委員會第一時間緊急發布訊息，定調國家關鍵能源設施的最新安全現況。

核安會證實 三大核電廠均無異常

地震發生後，國人最揪心的莫過於核能發電廠的安全性。核安會於第一時間同步確認國內三座核能電廠狀況。核安會正式通報，位於北海岸的核一廠、核二廠以及屏東的核三廠，經初步檢視後機組均維持正常，未受地震影響。核安會強調，目前已依規定執行現場巡視，各項數據監測無虞，將持續監控後續餘震對廠區的影響，請國人務必保持冷靜，切勿輕信網傳謠言。

台積電深夜應變 少數廠區大疏散

就在能源設施報平安的同時，晶圓代工龍頭台積電（2330）也傳出緊張應變。台積電發布正式聲明表示，深夜強震已導致少數新竹科學園區廠區達到「疏散標準」。為了員工安全，廠區隨即啟動緊急應變程序（SOP），進行人員室外疏散與清點。深夜的新竹科學園區，大批穿著防塵衣的工程師在廠外集結，畫面令人震撼。台積電強調，目前工作安全系統運作正常，正嚴密監控產線復原狀況。

全台大動盪 高鐵北捷一度停擺

這場 7.0 強震不僅撼動護國神山，也重擊全台交通。台灣高鐵 DWS 系統偵測到告警，導致南港至左營全線部分列車延誤，甚至有 6 班次列車臨時停車受困軌道。台北捷運、台中捷運及高雄捷運也紛紛啟動慢速行駛巡檢，不少深夜返家的通勤族受阻。而科學園區方面，竹科生醫園區更驚傳大樓電梯故障，龍潭園區也有廠商大規模撤離，全台灣在這一夜都在與餘震賽跑。

氣象署警告一週內 仍有強烈餘震

根據中央氣象署最新監測，這場地震是今年以來最強烈的感測，全台超過 16 個縣市震度達 4 級。氣象署提醒，由於隱沒帶能量釋放，未來一週內不排除仍有規模 5.5 至 6.0 的強烈餘震發生。核安會與各大科技廠均表示，目前已進入 24 小時高度戒備狀態，將以確保基礎設施安全與人員平安為最終底線，防範後續餘震帶來的二次傷害。

