快訊／7-11開出9組發票大獎！他花64元買飲料爽中千萬 中獎門市曝

生活中心／賴俊佑報導

7-ELEVEN本期開出2張千萬發票。(圖／7-ELEVEN提供)

114年9-10月期統一發票開獎！7-ELEVEN開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花64元就中1,000萬元，200萬特獎幸運兒則只花45元！

7-11千萬發票得主 只花64元買飲料就中獎

7-ELEVEN表示，本期發票共有2位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎1百萬；其中一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN新九揚 門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品中千萬特別獎，另一人一人在台北市信義區的7-ELEVEN 宏泰門市花64元購買飲品、鮮食中千萬特別獎。

還有4位獲得2百萬特獎！一人在新北市中和區的7-ELEVEN藍山門市花196元購買飲品、鮮食；一人在嘉義縣朴子市的7-ELEVEN嘉庚門市花70元購買飲料；一人在金門縣金寧鄉的7-ELEVEN金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰;一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市花320元購買生活用品、CITY CAFE。

3位雲端發票專屬獎1百萬得主！一人在高雄市茄萣區的7-ELEVEN新茄萣門市花39元購買飲品；一人在基隆市七堵區的7-ELEVEN七堵站門市花295元購買CITY CAFE、鮮食、零食；一人在宜蘭縣員山鄉的7-ELEVEN員玉門市花71元購買飲品。

7-ELEVEN 9、10月發票中獎清冊。(圖／7-ELEVEN提供)

9、10月統一發票獎號出爐！。（圖／三立新聞網製圖）

7-11上期200萬發票得主還沒領獎

另外，7-ELEVEN提醒7~8月期尚有將近18萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中有位在7-ELEVEN鹿和門市購買商品幸運中2百萬元的幸運兒尚未領取，提醒未兌獎的民眾盡快領獎。

財政部公布今年9、10月統一發票獎號，分別為特別獎25834483、特獎46587380、頭獎41016094、98081574、07309261。

