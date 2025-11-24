快訊／726罷免傅崐萁失敗關店！台派咖啡店台南重生 1舉動證明心繫花蓮

記者林昱孜／台南報導

罷免傅崐萁失敗關店，咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」24日從台南重新開始。（圖／翻攝SabiSabi CoffeeSweets In Tainan 花蓮老宅神級肉桂捲在台南臉書）

重磅回歸台南見客！花蓮咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」在726投票前放話罷免傅崐萁失敗就關掉，投票結果出爐後，老闆兌現承諾不再對外營業，隔月宣布即將落腳台南，經過將近4個月，於粉專宣布今（24)日試營運：「若您曾參與花蓮光復救災行動，可憑相關車票、照片、社群文章等兌換本店掛耳咖啡一包」。

SabiSabi CoffeeSweets咖啡店從花蓮翻山越嶺到台南，24日試營運。（圖／翻攝SabiSabi CoffeeSweets In Tainan 花蓮老宅神級肉桂捲在台南臉書）

24日下午1時至6時，「SabiSabi CoffeeSweets」在台南中西區開山路正式試營運，老闆依舊心繫花蓮，參與花蓮救災行動，憑證明就能換取小禮物。老闆在粉專透露，花了幾個月的時間，翻山越嶺從花蓮到台南、關店到開店，掙扎了無數次，終於跨越心中大山，重新開始新生活，莫忘初衷，總有一天，一定會在踏上返鄉花蓮的路。

之所以會從花蓮關店到台南，是因為老闆在726罷免前夕放話罷免傅崐萁失敗就要閉店，投票結果出爐，隔日隨即依約熄燈，在網路上掀起正反兩方議論，有人佩服老闆勇氣，有人認為總有一天會重新營業，不久後旋即宣布「新店規劃中」再次引發熱議。

花蓮咖啡店表示罷免失敗就關店，隔日兌現承諾，如今在台南回歸。（圖／翻攝自SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲臉書）

經過了4個月今（24）日萬事俱備，下午1時開始試營運，不少網友紛紛留言，「生意興隆、新的開始、幸福快樂」、「在台灣我最喜歡的城市重新開始，相信一切都會更好的」、「望你在台南也一切順遂」、「我要從台北開高鐵去台南捧場」、「台南特調想必是全糖吧」。

花蓮的咖啡店先前曾表示，罷免失敗就關店。（圖／翻攝自SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲臉書）

