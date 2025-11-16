快訊／73歲翁開車撞進待轉區 1人送醫不治
今（16）日下午高雄楠梓區土庫一路、土庫二路發生嚴重車禍，73歲陳男開著白色轎車下橋後先是擦撞機車，接著像保齡球一般撞倒待轉區8台機車，造成9人送醫，其中一人送醫後宣告不治。
據了解，自小客車駕駛73歲陳男在下橋後要右轉清豐二路360巷，結果和一輛機車發生擦撞，後續陳男向前行駛至土庫一路，又撞擊待轉區內8台機車，機車騎士跟乘客被撞的東倒西歪，肇事的白色轎車則停在旁邊，除汽車駕駛陳男之外，9名傷者（含乘客一人）分別送醫，而駕駛陳男經酒測後發現並未酒駕，詳細肇責仍需送交通大隊分析研判。
楠梓警分局也呼籲，應隨時注意交通標誌、標線、號誌的指示，並保持專注，減速慢行，以保障自己和他人的安全。
