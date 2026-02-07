快訊／78歲阿公跌落八堡圳！消防急關匣門救人 撈起卻成冰冷遺體

記者林意筑／彰化報導

搜救人員在水門附近發現溺水老翁，救起時已無呼吸心跳。（圖／民眾提供）

彰化縣二水鄉驚傳落水事件！今（7）日上午10時許，一名78歲老翁因不明原因墜落三義巷旁的八堡圳，附近民眾發現他在水中載浮載沉，緊急通報警消人員到場救援，約莫30分鐘後老翁被救起，但已無呼吸心跳，經現場急救後送醫仍不治，後續交由警方待司法相驗釐清死因。

老翁被救起時已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。（圖／民眾提供）

今日上午10時12分許，彰化縣消防局獲報，稱在二水鄉三義巷旁有長者落水，立即出動7輛消防車、1輛救護車、2部急流舟、1架無人機及21名人力前往救援，由於八堡圳水流湍急，消防人員緊急通知水利管理單位關閉上游水閘門，以減緩水流速度進行搶救。

搜救人員趕抵後沿八堡二圳下游展開搜尋，最終在八堡二圳的水門附近發現溺水老翁漂浮在水面，經吊掛上岸後，發現老翁已無呼吸心跳，立即實施心肺復甦術等急救處置，並送往醫院急救，但仍宣告不治。

據悉，二水鄉「八堡圳」在去（2025）年7月底時，也曾有一名70多歲長者墜落溺斃，短短半年內再度發生相同事件，引發地方民眾對灌溉渠道安全的疑慮。至於死者確切死因，有待檢警人員進一步相驗釐清。

