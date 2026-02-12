快訊／8旬老婦照顧癱兒半世紀「絕望送他走」獲特赦 北檢證明書完成送達

劉姓老婦絕望送走腦癱兒獲特赦。示意圖

台北市松山區一名81歲劉姓婦人，照顧患有重度小兒麻痺的重障兒超過50年，先前因確診新冠肺炎無法繼續照顧，遂以膠帶纏住兒子口鼻將其悶死。總統賴清德今（12日）依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦8旬婦人林劉龍子，免除發監執行，稍早台北地檢署發布新聞稿指出，特赦令發布後，法務部已於今(12)日下午3時許，派員將特赦證明書送達北檢，北檢由執行科主任梁光宗親送特赦證明書給林劉老太太簽收。

回顧本案，79歲劉婦兒子自幼罹患腦膜炎已發肺炎，最終因小兒麻痺癱瘓在床，生活由母親一肩扛起，一扛就是50年，即使自己已經年邁仍對兒子不離不棄。

2023年4月底，劉婦因確診新冠肺炎需要隔離，隔離期間，她思索自己年事已高，兒子的身體也許久未見起色，心裡萌生了斷念頭。

同年5月12日，劉婦趁外籍看護盥洗空檔，進到兒子房間將門反鎖，隨後拿裝有萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴裡，用口水巾掩住口鼻，再拿事先購買的膠帶纏繞封死讓其窒息身亡。劉婦犯案後在陽台痛哭失聲，外籍看護發現陳屍在床的兒子緊急報警。

判決建請特赦 總統府聽到了

台北地院審理，法官認為老婦行為已構成殺人罪，但考量其符合自首要件且情狀可憫恕，減刑至2年6月，合議庭法官還在判決書中寫道：「長年臥床的被害人身形竟能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚亦無褥瘡，更可得見被告係長年費心照料這個自幼即患有極重度身心障礙而癱瘓在床的兒子……」，字句惹人淚目。

然而，合議庭法官認2年半刑期已是規定的最低刑度，為此建請總統賴清德，考慮依赦免法規定特赦這名年邁婦人。



