快訊／8旬老婦照顧癱兒半世紀「絕望送他走」獲特赦 北檢證明書完成送達
台北市松山區一名81歲劉姓婦人，照顧患有重度小兒麻痺的重障兒超過50年，先前因確診新冠肺炎無法繼續照顧，遂以膠帶纏住兒子口鼻將其悶死。總統賴清德今（12日）依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦8旬婦人林劉龍子，免除發監執行，稍早台北地檢署發布新聞稿指出，特赦令發布後，法務部已於今(12)日下午3時許，派員將特赦證明書送達北檢，北檢由執行科主任梁光宗親送特赦證明書給林劉老太太簽收。
回顧本案，79歲劉婦兒子自幼罹患腦膜炎已發肺炎，最終因小兒麻痺癱瘓在床，生活由母親一肩扛起，一扛就是50年，即使自己已經年邁仍對兒子不離不棄。
2023年4月底，劉婦因確診新冠肺炎需要隔離，隔離期間，她思索自己年事已高，兒子的身體也許久未見起色，心裡萌生了斷念頭。
同年5月12日，劉婦趁外籍看護盥洗空檔，進到兒子房間將門反鎖，隨後拿裝有萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴裡，用口水巾掩住口鼻，再拿事先購買的膠帶纏繞封死讓其窒息身亡。劉婦犯案後在陽台痛哭失聲，外籍看護發現陳屍在床的兒子緊急報警。
判決建請特赦 總統府聽到了
台北地院審理，法官認為老婦行為已構成殺人罪，但考量其符合自首要件且情狀可憫恕，減刑至2年6月，合議庭法官還在判決書中寫道：「長年臥床的被害人身形竟能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚亦無褥瘡，更可得見被告係長年費心照料這個自幼即患有極重度身心障礙而癱瘓在床的兒子……」，字句惹人淚目。
然而，合議庭法官認2年半刑期已是規定的最低刑度，為此建請總統賴清德，考慮依赦免法規定特赦這名年邁婦人。
更多鏡報報導
快訊／新北校園割頸案定讞！乾哥乾妹判12年、11年
反罷免台上「幹X娘」嗆總統 白委臉書道歉也沒用！挨告下場出爐
罷免陳瑩連署爆99％攏係假！許宇甄2000紅包聘志工偽造名冊 北檢送辦併屏院審理
宣導超多次別用！行李束帶卡住...桃機輸送帶又故障 地勤搖頭
其他人也在看
王瀅罕見卸妝素顏曝光！ 「逆齡天花板」揭祕少女肌養成術
王瀅在個人社群罕見曝光卸妝後的真實面貌，面對外界好奇她是否偷吃防腐劑才能維持少女感，王瀅幽默回應：「防腐劑太苦了我不吃！只要皮膚休息好了，整個人自然就年輕了！」
北北基地質賞析手冊發布 6路線帶你發現地景之美
（中央社記者曾筠庭台北12日電）經濟部地礦中心今天發布第6本地質賞析手冊「北北基生活圈-登上大屯火山．從新角度遊山河海」，以地質環境教育為主軸，規劃北部岬灣海岸、陽明山火山、觀音山火山、南勢溪流域河谷、基隆河上游河谷及金銅煤礦區等6條主題路線，帶領民眾從地質視角認識北北基「山、河、海」地景之美。
【虧賊言論】實況主羅傑「妨礙名譽」到案說明！終於找到讓他進警局的罪魁禍首
《英雄聯盟》知名實況主羅傑日前因涉嫌「妨礙名譽」一事鬧得沸沸揚揚，而案情終於有新的進展，他在實況中表示已前往警局到案說明，並表示在警察念出那些冒用他頭貼的「虧賊言論」時，
告別一條橋兩樣情！西螺大橋北岸景觀工程動工
西螺大橋「一條橋兩樣情」情況將改變了，彰化縣政府斥資4300萬元在西螺大橋旁營造特色景觀工程，名為「彰化縣濁水溪右岸景觀工程」今天舉行開工動土典禮，基地面積達3.6公頃，未來將打造兼具生態、歷史、休憩與觀光機能的水岸風光，提供遊客與鄉親更友善且舒適的休閒場域。
悶死腦麻兒獲特赦！檢察官親送特赦證明書 老婦：真的很感謝總統
2023年間，台北一名80多歲的劉姓老婦，照顧腦麻的癱兒逾50年，之後因健康狀況不佳，擔心自己走後兒子無人照顧，心碎悶死愛子。劉婦犯案後主動自首，案件引發社會矚目，法官也為此案動容，建請總統特赦其罪。今（12日），總統賴清德批示同意特赦劉姓老婦，免除發監執行。稍早，北檢執行科主任檢察官梁光宗親自送特赦證明書給劉婦，她低調表示「感謝總統，真的是很謝謝他」。
李玉璽情人節前放閃許允樂 曝求婚太緊張唱錯歌詞
李玉璽將於2月13日推出全新單曲〈剛剛好〉，這首作品不僅是他的最新創作，也承載著向女友小樂求婚的重要心意，歌曲選在情人節前夕上架，為作品增添意義。李玉璽表示，這是一次將人生大事與創作結合的嘗試，希望透過歌曲，為這份承諾留下專屬印記。
「婆媽劇專業戶」鄭恩宇猝逝！生前訊息曝光 氣憤吐：騙子真多，我成了電視台傻瓜
39歲的韓國演員鄭恩宇（정은우，本名鄭東鎭）昨（11日）上午驟然離世，消息傳出震驚演藝圈。演員金允書昨不捨地曬出兩人合照，發文哀悼，設計師好友黃英龍則公開他生前訊息曾提及「騙子」、「在電視台就像傻瓜」等低落文字，讓外界格外心疼。
王傳一朱德剛相聲 賴雅妍陳漢典嘉賓力挺
[NOWnews今日新聞]「戲劇男神」王傳一演藝生涯開啟「多重宇宙」，攜手多年好友「相聲大師」朱德剛組成全新搭檔，推出相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。巡演將於2026年2月28日從台中中山堂起跑，隨後...
逛年貨大街 民眾買刮刮樂試手氣 (圖)
農曆春節即將到來，台北市迪化年貨大街12日午後人潮多，不少民眾在彩券攤前停下腳步，購買刮刮樂試手氣。
新／特赦悶死癱兒8旬婦 賴總統發文：回應個案人道處境
新／特赦悶死癱兒8旬婦 賴總統發文：回應個案人道處境
南鯤鯓代天府馬年國運籤 2/17上午11點五王殿前舉辦
「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府第16年舉辦新春抽國運籤，大年初一（2月17日）上午11點在五王殿前舉辦丙午馬年抽國運籤，將由總幹事侯賢名擔任抽籤官，常務監事邱敏華擔任擲筊官；南鯤鯓廟的蛇年國運籤是下下籤，馬年籤運如何，大年初一揭曉。南鯤鯓廟抽國運籤在2011年開始舉辦，歷年抽籤結果有趣又玄奇，
高金素梅助理遭羈押禁見！律師：裁定理由「直殺」立委涉貪嫌疑重大
即時中心／温芸萱報導北檢偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費案，高金素梅日前因身體不適請回、擇期再訊，不過其張姓助理昨（11）日深夜遭羈押禁見，今（12）日凌晨押往土城看守所。對此，律師黃帝穎分析，助理若涉貪須與立委共犯，裁定理由形同「直殺」高金素梅涉貪嫌疑重大。律師黃帝穎今天在臉書指出，高金素梅「情勢不妙」，因張姓助理遭裁定羈押禁見的理由，直指涉及立委貪污罪嫌重大。黃帝穎表示，張俊傑遭法院認定涉嫌違反《貪污治罪條例》公務員詐取財物罪，以及刑法使公務員登載不實、行使業務登載不實文書、加重詐欺罪，另涉《商業會計法》填製不實會計憑證與《洗錢防制法》洗錢等罪，且犯罪嫌疑重大。接著，黃帝穎表示，裁定指出，本案具體犯罪情節嚴重，對社會治安危害甚鉅，犯行期間非短，距今已有相當時日，共犯間犯意聯絡與行為分擔仍有未明之處，仍有勾串、滅證之虞，因此裁定羈押禁見。黃帝穎也進一步分析，助理本身不具公職人員身分，法律上難以單獨成立貪污罪，必須與具公職身分的立委共犯才可能構成。由於立委在會期中有相關法律保障，檢方聲押助理共犯，應是為避免勾串的必要處置。而法院在羈押庭審理卷證後，明確以涉犯貪污治罪條例詐取財物罪為由裁定收押，形同認定立委與助理共犯的罪嫌重大。最後，黃帝穎強調，法院裁定理由已列明貪污等重罪，從法律結構來看，助理若成立相關罪名，勢必涉及與高金素梅間的共犯關係；羈押禁見的法律理由，等同「直殺」高金素梅涉貪嫌疑重大。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／高金素梅助理遭羈押禁見！律師：裁定理由「直殺」立委涉貪嫌疑重大 更多民視新聞報導涉高金素梅詐助理費等案 金曲歌王Matzka岳父遭羈押禁見涉助高金素梅犯案！張姓助理羈押禁見 凌晨移送看守所畫面曝光國共論壇高喊「九二共識」！民進黨揭時間軸：聯合詐騙台灣話術
新北國三生割頸案定讞！ 乾哥、乾妹各被判12年、11年有期徒刑
2023年12月的新北市國三生割頸案，行凶的少年郭姓「乾哥」以及涉嫌教唆的林姓「乾妹」，一審各被判處有期徒刑9年和8年；二審考量再犯風險等原因，高等法院各加重3年，分別改判12年、11年徒刑。檢察官不
法官也動容！8旬婦「塞1萬元紅包」悶死癱瘓50年身障兒 判決書揭特赦理由
8旬婦人林劉龍子照護重度身障癱瘓兒長達50餘年，2023年心力交瘁的她將1萬元紅包塞入兒子口中，並以膠帶等封住口鼻活活悶死他，長照悲歌議題引發社會關注，連法院都建請總統考慮特赦。總統賴清德今批示特赦林劉龍子「免發監執行」，希望讓林老媽媽，得以安心過年。
新北國中割頸案定讞！維持原判 乾哥12年、乾妹11年確定
2023年12月25日中午，新北市一所國中發生一起震驚社會的校園命案。15歲林姓女學生與楊姓男學生起爭執後，林女向郭姓少年訴苦，郭竟持彈簧刀刺殺楊生，造成對方傷重不治。依殺人罪將郭、林各判刑9年、8年，二審改判12年、11年徒刑，上訴第三審；最高法院今（12）日認定檢方上訴理由不合法，駁回上訴，全案定讞。
三金配樂鬼才范宗沛離世！享壽65歲 樂壇痛失傳奇大師
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「配樂鬼才」美譽的大提琴家范宗沛傳出離世消息，風潮音樂今（12）日證實消息屬實，提到范宗沛近日在家人與音樂的守護下...
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
爆冷出線！陳彥廷擁台大高學歷「任職大賣場15年」本人公開震撼原因
政治中心／綜合報導民眾黨三蘆選區議員黨內初選結果揭曉，政治素人陳彥廷意外突圍，擊敗被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，以黑馬姿態取得年底大選參選資格。《民視新聞》11日獨家訪問到他本人，他語氣堅定表示將一路參選到底。另一方面，外界也關注他擁有高學歷，卻自畢業後長期在大賣場任職；對此，他本人也公開背後原因，並透露最快本週六將啟動首場競選行程。