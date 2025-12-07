快訊／8歲兒遭爆涉校園霸凌 賴瑞隆激動落淚再致歉：會讓孩子離開學校

8歲兒遭爆涉校園霸凌，賴瑞隆今天激動落淚再致歉。（取自賴瑞隆臉書）

2026年縣市長選戰開開打，民進黨在高雄市長初選面臨激烈競爭。在這個時候，民進黨立委賴瑞隆遭爆涉入校園霸凌事件。他今（7）日再開記者會說明，說明的過程中更忍不住落淚，並且再次向對方致歉。

孩子遭爆霸凌 賴瑞隆：到學期末前不會再讓孩子上學

賴瑞隆說，過去這幾天，自己有到學校，希望可以當面跟對方的父母親表達自己的歉意，但是很可惜沒有順利完成。他指出，女童的媽媽有提出訴求，包括希望自己看過錄影帶再來妥善溝通，因此，他昨天也再次到學校去看錄影帶，並看清所有的狀況，另外，他也希望透過學校跟家長見面，也能讓他當面表達歉意，並且會持續努力。

賴瑞隆說明，到學期末前，不會再讓孩子上學，會讓他在家裡，並且會帶著他，另一方面也決定離開這間學校，請女童的媽媽放心，接下來這樣的事情不會再發生，也不會讓孩子們有任何接觸，針對女童父母訴求，自己都有盡力去做，希望得到他們的諒解，也希望跟他們見個面，親自說一聲對不起。

賴瑞隆表示，自己同時也已經帶孩子去看心理醫生，未來也會陪著孩子一起，這也是女童媽媽的要求，能夠去改善孩子的狀況，自己會繼續努力，這段時間，自己也有發現孩子確實有異常狀況，所以未來會尋求專業醫生協助。

澄清不實訊息 賴瑞隆落淚向孩子致歉：是我對不起你

賴瑞隆說，做為孩子父親，也必須澄清一些事實，像是有消息指出，（孩子）在前一個學校就有前科，這部分前一個學校就有說明，並沒有霸凌的事件，也沒有集團的孫子被霸凌等，最近這些是被渲染的很厲害，這樣對一個8歲的孩子來說不公平，網路上有許多不正確的訊息，這對一個8歲的孩子來說已經造成了傷害，所以自己要再次說明。

賴瑞隆說，前天晚上，孩子跟他說爸爸對不起，害自己跟全國道歉。賴瑞隆隨後哭了出來，整理了一下情緒說，「其實是爸爸對不起你，你犯了錯沒錯，但是，因為我的身分、角色，讓你承受這年紀不該承受的事情，你還在學習成長，所以是我對不起你，沒有善盡自己當爸爸的責任」。他也再次向女同學與父母道歉，也希望能可以當面向他們再次表達歉意。

